СБУ запустила 2 новых чат-бота для выявления коллаборантов и мародеров

Украинцы, по словам силовиков, могут отправлять информацию о гражданах, которые сотрудничают с оккупационными властями и разворовывают чужое имущество во время войны.

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В условиях полномасштабной войны Служба безопасности Украины запускает два новых чат-бота, которые позволят идентифицировать коллаборантов и мародеров. Об этом информирует пресс-центр силового ведомства.

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По данным спецслужбы, с помощью новых сервисов граждане Украины могут отправить информацию и помочь правоохранителям в выявлении правонарушителей.

Чат-бот "Найди предателя" будет принимать сведения о:

коллаборантах, которые сотрудничают на оккупированных территориях с ВС РФ или незаконными администрациями;

интернет-агентах, которые в социальных сетях сливают важные сведения или распространяют материалы в поддержку оккупационных войск.

Второй чат-бот "Стоп мародер", как утверждают в СБУ, будет принимать информацию о гражданах, которые разворовывают чужое имущество во время полномасштабной войны. Полученные сведения правоохранители проверят и опубликуют на специальном сайте.

"Продолжаем общим фронтом защищать Украину! Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности", — говорится в сообщении Службы безопасности.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения ВС РФ в Украине запустили специальный чат-бот "єВорог", в который граждане могли передавать информацию о передвижении вражеских войск.

Также сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило сайт для фиксации военных преступлений РФ против Украины. Все собранные на данной веб-площадке доказательства, как уверяли в Минцифре, в дальнейшем используют для привлечения военно-политического руководства России к ответственности в рамках международного трибунала.