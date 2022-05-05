СБУ затримала топсоратника Віктора Медведчука (відео)

За даними спецслужби, один із лідерів "Українського вибору" займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні та контактував із російськими спецслужбами.

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Служба безпеки України повідомила про затримання на Івано-Франківщині одного з лідерів партії "Український вибір". Про це повідомляє пресцентр силового відомства.

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За даними правоохоронців, затриманий соратник обвинуваченого в держзраді нардепа Віктора Медведчука займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні. У СБУ стверджують, що один із лідерів партії "Український вибір" координував свої дії з російськими спецслужбами.

"Зловмисник розробив концепцію "народного самодержавства", яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну державного кордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій", — йдеться у пресрелізі Служби безпеки.

[ + – ] СБУ затримала топсоратника Віктора Медведчука з партії "Український вибір"

Крім цього, як повідомляють правоохоронці, під час слідства встановлено, що підозрюваний соратник Віктора Медведчука у 2014 році звертався до адміністрації президента РФ із проханням організації особистого прийому, під час якого обвинувачений планував доповісти про виконання підривних дій в Україні.

Під час обшуків, за даними СБУ, силовики виявили документацію та печатку громадських організацій, заборонену законодавством символіку, лист до АП Путіна, а також комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.

[ + – ] СБУ затримала топсоратника Віктора Медведчука з партії "Український вибір"

Нагадаємо, звинуваченого в держзраді народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука затримали оперативники СБУ 12 квітня. У своєму матеріалі Фокус детально розбирав деталі втечі політика та подробиці спецоперації його арешту.

18 квітня Віктор Медведчук записав відеозвернення, в якому закликав президента РФ Володимира Путіна обміняти його на військовослужбовців та мирних жителів Маріуполя. Наприкінці квітня в Офісі Володимира Зеленського повідомляли, що Росія ігнорує пропозицію про обмін затриманого нардепа від "ОПЗЖ" і не хоче проводити спецпереговори щодо прифронтового міста Донецької області.