Медведчук просить Зеленського та Путіна обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя (відео)

Затриманий нардеп звернув увагу на те, що мирні громадяни і військові, які перебувають в облозі, не можуть безпечно покинути місто через гуманітарні коридори.

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Нардеп від "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук просить президента України Володимира Зеленського та свого кума — президента РФ Володимира Путіна обміняти його на захисників і мешканців обложеного Маріуполя. Відеоролик його звернення опублікувала Служба безпеки України.

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Цивільні та військові, які перебувають у Маріуполі, не мають можливості для безпечного виходу через гуманітарні коридори, заявив він.

"Агресія Росії викликала у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців у Росію і свідомо руйнують місто", — констатували в СБУ.

У Маріуполі залишилися приблизно 120 тис. мирних жителів, місто захищають бійці полку "Азов" та 36-ї бригади морської піхоти, додали в спецслужбі.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 18 квітня повідомив про затримання "багатьох людей Медведчука". За його інформацією, Віктора Медведчука допитують українські правоохоронці.

Дружина нардепа Оксана Марченко 16 квітня запропонувала обміняти його на британських військових, які потрапили в полон до російських окупантів.

В СБУ говорили, що російські спецслужби хотіли вивезти Медведчука спочатку в Придністров'я, а потім — у Москву. Для цього агенти ФСБ, за словами голови СБУ Івана Баканова, переодягли політика у форму ЗСУ й у такому вигляді планували довезти його до українського кордону.