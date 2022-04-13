Навіть фейкових Медведчуків підготували: в СБУ розкрили деталі затримання кума Путіна (відео)

Голова відомства Іван Баканов розповів, що співробітники ФСБ планували вивезти нардепа на територію Придністров'я, а звідти — в Москву.

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Співробітники Служби безпеки України встановили, що російські спецслужби планували вивезти Віктора Медведчука на територію Придністров'я, а звідти в Москву. Таку інформацію опублікував у Facebook голова СБУ Іван Баканов.

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Керівник відомства розкрив подробиці спецоперації із затримання колишнього лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. За словами Баканова, це була складна та небезпечна операція, яка була проведена за розпорядженням президента України Володимира Зеленського. Глава СБУ зазначив, що українським силовикам протистояли агенти ФСБ, які намагалися вивезти Медведчука з України.

"Російські спецслужби організували власну операцію з переправлення Медведчука в Придністров'я, а потім — в Москву. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців", — розповів Баканов.

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Для здійснення цього плану агенти ФСБ переодягли Медведчука у форму українських військовослужбовців та під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Далі планувалося переправити Медведчука човном на територію Придністров'я, де на нього вже чекала евакуаційна група спецназівців ФСБ, повідомив Баканов.

Проте операція провалилася — фахівці СБУ опрацювали десятки версій та чітко визначили місце евакуаційної групи супротивника. Щоб заплутати українських силовиків, агенти ФСБ весь час намагалися наводити на хибні сліди та поширювали неправдиву інформацію про різні місця перебування Медведчука, а також підготували двійників — "неправдивих Медведчуків".

"Це дозволило оперативникам та слідчим Служби безпеки України затримати Медведчука дорогою — під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також відповідатимуть за свої дії!" — зазначив Баканов.

Раніше повідомлялося, що дружина Віктора Медведчука, Оксана Марченко, записала відеозвернення до президента Зеленського, в якому зажадала негайно звільнити її чоловіка, "незаконного утримуваного СБУ". Через деякий час вона також записала звернення до президента Туреччини Ердогана, закликавши його "використати свій вплив" для звільнення свого чоловіка.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков прокоментував можливість обміну Віктора Медведчука на українських військовополонених. Він зазначив, що олігарх не є громадянином Росії і не має жодного стосунку до війни в Україні.