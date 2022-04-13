"Не громадянин РФ": Пєсков відреагував на можливий обмін Медведчука

Спікер Кремля не сказав конкретно про можливість обміну Віктора Медведчука, але зазначив, що Москва уважно слідкуватиме за його долею.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість обміну затриманого співробітниками СБУ Віктора Медведчука на полонених українських військовополонених. Спікер Кремля зазначив, що Медведчук не є громадянином Росії і не має жодного стосунку до "спеціальної військової операції", повідомляє "РИА Новости".

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"Він є іноземним політичним діячем. Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї пасквільної щодо нього ситуації", — сказав Пєсков.

Спікер президента РФ вважає, що Медведчук ніколи не мав "ніяких закулісних відносин із Росією". На його думку, колишній лідер фракції "ОПЗЖ" завжди виступав за мир і припинення конфлікту на Донбасі. Його погляди, нібито, завжди були на користь налагодження взаємовигідних і партнерських відносин України з Російською Федерацією, і якби політична еліта України враховувала його позицію, то жодної війни не було.

"Якби свого часу його ідеї та ідеї його партії враховувалися в держполітиці України, жодної військової операції не було б", — зазначив Пєсков.

На закінчення представник Кремля сказав, що Москва уважно стежитиме за долею українського олігарха, а також вимовив кілька слів на адресу української влади, порадивши їм "уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч", щоб не опинитися самим серед осіб, які обмінюються.

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"Те, що з ним трапилося, яскрава ілюстрація того, що насправді представляє київський режим", — сказав на завершення Пєсков.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував керівництву РФ обміняти Медведчука на українських військовополонених, указуючи при цьому на важливість того, щоб і правоохоронні органи, і військове керівництво України також розглянули таку можливість.

Нагадаємо, що колишнього керівника фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука було затримано вчора, 12 квітня, співробітниками Служби безпеки України. Президент Зеленський подякував силовикам за проведення успішної спецоперації із затримання підозрюваного у зраді.