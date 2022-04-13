"Не гражданин РФ": Песков отреагировал на возможный обмен Медведчука

Спикер Кремля не сказал конкретно о возможности обмена Виктора Медведчука, но отметил, что Москва будет внимательно следить за его судьбой.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена задержанного сотрудниками СБУ Виктора Медведчука на пленных украинских военнопленных. Спикер Кремля отметил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к "специальной военной операции", сообщает "РИА Новости".

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"Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации", — сказал Песков.

Спикер президента РФ считает, что у Медведчука никогда не было "никаких закулисных отношений с Россией". По его мнению, бывший лидер фракции "ОПЗЖ" всегда выступал за мир и прекращение конфликта на Донбассе. Его взгляды, якобы, всегда были в пользу выстраивания взаимовыгодных и партнерских отношений Украины с Российской Федерацией, и если бы политическая элита Украины учитывала его позицию, то никакой войны не было.

"Если бы в свое время его идеи и идеи его партии учитывались в госполитике Украины, никакой военной операции не было бы", — отметил Песков.

В заключение представитель Кремля сказал, что Москва будет внимательно следить за судьбой украинского олигарха, а также произнес несколько слов в адрес украинских властей, посоветовав им "внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь", чтобы не оказаться самим в числе обмениваемых лиц.

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"То, что с ним случилось, яркая иллюстрация того, что на деле представляет киевский режим", — сказал в завершение Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил руководству РФ обменять Медведчука на украинских военнопленных, указа при этом на важность того, чтобы и правоохранительные органы и военное руководство Украины тоже рассмотрели такую возможность.

Напомним, что бывший руководитель фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук был задержан вчера, 12 апреля, сотрудниками Службы безопасности Украины. Президент Зеленский поблагодарил силовиков за проведение успешной спецоперации по задержании подозреваемого в измене.