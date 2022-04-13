Обменяют в Россию или дадут пожизненное. Что будет с Медведчуком после задержания

12 апреля СБУ задержала нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он сбежал из-под домашнего ареста в первые дни начала полномасшабной войны, скрывался полтора месяца и вот, наконец, по словам президента Зеленского, решил попытаться выехать из страны, где его и поймали спецслужбы. Фокус разбирался, что ждет задержанного кума Владимира Путина.

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Реально ли обменять Медведчука и на кого

Один из вариантов дальнейшей судьбы задержанного 12 апреля нардепа Виктора Медведчука — обмен с Россией. Владимир Зеленский предложил правоохранителям и украинских военным рассмотреть такую возможность. В конце концов, Путин любит говорить, что Россия "своих" не бросает, а взамен на подозреваемого в госизмене Медведчука Украина могла бы вернуть домой своих пленных.

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"Путин любит рассказывать, что они своих не бросают. Так что может и забрать (Медведчука). Правда, захочет ли сам нардеп ехать в Россию — большой вопрос. Если бы хотел, наверное там бы уже оказался", — говорит Фокусу политолог Игорь Петренко. А его коллега, политолог Олег Постернак напоминает, что у России к Медведчуку тоже есть вопросы. Ходила информация, что кум Путина "слил огромную массу денег", выделенных на российскую пропаганду в Украине, впустую. План по бескровному захвату Украины политическим путем он провалил. Так что, возможно, в Украине под стражей беглецу будет безопаснее.

Кроме того, Постернак отмечает, что обменять Медведчука с точки зрения украинского закона непросто, так как он — гражданин Украины. Хотя нельзя исключать наличие у него российского паспорта.

Пока что Россия не подтвердила своим журналистам даже информацию о задержании Медведчука в Украине. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в Украине сейчас "такое количество фейков", что "принимать сразу это (сообщение о задежании Медведчука) за истину в первой инстанции было бы неверным".

Время бояться

Виктор Медведчук — ценный свидетель для украинских правоохранителей, терять ему нечего и он может дать откровенные показания против некоторых своих соратников, а также пролить свет на дело пятого президента Петра Порошенко, которого также подозревают в госизмене. И хотя Владимир Зеленский заключил с Петром Порошенко на время войны негласное перемирие, это не означает, что после войны Банковая не захочет воспользоваться полученной от Медведчука информацией, говорят Фокусу эскперты.

[ + – ] При задержании 67-летний Медведчук был одет в форму ВСУ Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

"Сейчас проводится допрос по многим эпизодам, по его пособникам", — отмечает Петренко. Вероятно, в дальнейшем к уголовным делам кума Путина, по которым он проходит как подозреваемый, добавят новые эпизоды.

"Будет расследование по закону о коллаборантах. И этот закон для Медведчука куда более опасен, чем дело о госизмене, потому что здесь не будет полутонов. А если внесут изменения в статью о госизмене, Медведчуку в итоге могут просто дать пожизненное", — продолжает Петренко. Напомним, максимальная мера наказания по закону о коллаборантах — 15 лет тюрьмы. Также недавно правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект "Ни шагу назад!", который предполагает назначить высшую меру наказания за государственную измену и диверсии в условиях военного положения.

Другие дела Медведчука тоже не закроют, считают эксперты, но скорее всего расследование в полную силу продолжат после войны, так как на сегодняшний день есть другие приоритеты.

[ + – ] У России к Медведчуку есть свои вопросы: возможно, под стражей в Украине ему будет безопаснее Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"Правоохранительные органы сегодня перегружены, есть нехватка кадров, большинство сил брошены на сбор доказательств по военным преступлениям России. Никто не скажет, что Медведчук сейчас не в приоритете, скорее всего, его дело могут временно отложить", — объясняет Петренко.

Напомним, Виктор Медведчук находился под домашним арестом как подозреваемый в деле о госизмене, когда в Украине началась война. Официально не известно, кто именно помог сбежать куму Путина из-под домашнего ареста в первые дни полномасшабного вторжения России в Украину— в Центре противодействия коррупция утверждали, что такое не могло произойти без ведома замглавы ОП Олега Татарова, который якобы и помог Медведчуку скрыться. Однако на Банковой такую информацию не подтверждали.

12 апреля СБУ задержала беглого нардепа Медведчука: растрепанного, грязного, в военном камуфляже. По словам президента Зеленского, после 48-дневной игры в прятки кум Путина пытался сбежать из Украины. Куда он направлялся и где до этого скрывался, пока не разглашают.