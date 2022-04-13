Обменяют в Россию или дадут пожизненное. Что будет с Медведчуком после задержания
12 апреля СБУ задержала нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он сбежал из-под домашнего ареста в первые дни начала полномасшабной войны, скрывался полтора месяца и вот, наконец, по словам президента Зеленского, решил попытаться выехать из страны, где его и поймали спецслужбы. Фокус разбирался, что ждет задержанного кума Владимира Путина.
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Реально ли обменять Медведчука и на кого
Один из вариантов дальнейшей судьбы задержанного 12 апреля нардепа Виктора Медведчука — обмен с Россией. Владимир Зеленский предложил правоохранителям и украинских военным рассмотреть такую возможность. В конце концов, Путин любит говорить, что Россия "своих" не бросает, а взамен на подозреваемого в госизмене Медведчука Украина могла бы вернуть домой своих пленных.
"Путин любит рассказывать, что они своих не бросают. Так что может и забрать (Медведчука). Правда, захочет ли сам нардеп ехать в Россию — большой вопрос. Если бы хотел, наверное там бы уже оказался", — говорит Фокусу политолог Игорь Петренко. А его коллега, политолог Олег Постернак напоминает, что у России к Медведчуку тоже есть вопросы. Ходила информация, что кум Путина "слил огромную массу денег", выделенных на российскую пропаганду в Украине, впустую. План по бескровному захвату Украины политическим путем он провалил. Так что, возможно, в Украине под стражей беглецу будет безопаснее.
Кроме того, Постернак отмечает, что обменять Медведчука с точки зрения украинского закона непросто, так как он — гражданин Украины. Хотя нельзя исключать наличие у него российского паспорта.
Пока что Россия не подтвердила своим журналистам даже информацию о задержании Медведчука в Украине. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в Украине сейчас "такое количество фейков", что "принимать сразу это (сообщение о задежании Медведчука) за истину в первой инстанции было бы неверным".
Время бояться
Виктор Медведчук — ценный свидетель для украинских правоохранителей, терять ему нечего и он может дать откровенные показания против некоторых своих соратников, а также пролить свет на дело пятого президента Петра Порошенко, которого также подозревают в госизмене. И хотя Владимир Зеленский заключил с Петром Порошенко на время войны негласное перемирие, это не означает, что после войны Банковая не захочет воспользоваться полученной от Медведчука информацией, говорят Фокусу эскперты.
"Сейчас проводится допрос по многим эпизодам, по его пособникам", — отмечает Петренко. Вероятно, в дальнейшем к уголовным делам кума Путина, по которым он проходит как подозреваемый, добавят новые эпизоды.
"Будет расследование по закону о коллаборантах. И этот закон для Медведчука куда более опасен, чем дело о госизмене, потому что здесь не будет полутонов. А если внесут изменения в статью о госизмене, Медведчуку в итоге могут просто дать пожизненное", — продолжает Петренко. Напомним, максимальная мера наказания по закону о коллаборантах — 15 лет тюрьмы. Также недавно правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект "Ни шагу назад!", который предполагает назначить высшую меру наказания за государственную измену и диверсии в условиях военного положения.
Другие дела Медведчука тоже не закроют, считают эксперты, но скорее всего расследование в полную силу продолжат после войны, так как на сегодняшний день есть другие приоритеты.
"Правоохранительные органы сегодня перегружены, есть нехватка кадров, большинство сил брошены на сбор доказательств по военным преступлениям России. Никто не скажет, что Медведчук сейчас не в приоритете, скорее всего, его дело могут временно отложить", — объясняет Петренко.
Напомним, Виктор Медведчук находился под домашним арестом как подозреваемый в деле о госизмене, когда в Украине началась война. Официально не известно, кто именно помог сбежать куму Путина из-под домашнего ареста в первые дни полномасшабного вторжения России в Украину— в Центре противодействия коррупция утверждали, что такое не могло произойти без ведома замглавы ОП Олега Татарова, который якобы и помог Медведчуку скрыться. Однако на Банковой такую информацию не подтверждали.
12 апреля СБУ задержала беглого нардепа Медведчука: растрепанного, грязного, в военном камуфляже. По словам президента Зеленского, после 48-дневной игры в прятки кум Путина пытался сбежать из Украины. Куда он направлялся и где до этого скрывался, пока не разглашают.