Сидите дома. Как выглядит домашний арест для украинских политиков – от Порошенко до Медведчука

Сколько сидит под домашним арестом Медведчук и что такое "личные обязательства", которые дал суду Петр Порошенко? Почему Сергей Стерненко отбывал домашний арест в Киеве, хотя прописан в Одессе? Правда ли, что судье Чаусу тоже пришлось носить электронный браслет? Фокус узнал, что за мера пресечения — домашний арест и какими могут быть нюансы ее применения.

Для Украины мера пресечения в виде домашнего ареста – относительно молодая практика, которая появилась в 2012 году после вступления в силу нового Уголовного процессуального кодекса. Вместе с тем сегодня домашний арест применяется довольно активно. Адвокат Иван Либерман объяснил Фокусу, при каких обстоятельствах и кому избирают такую меру пресечения, сколько может длиться арест и чем он заканчивается.

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Применение домашнего ареста

Домашний арест не считается наказанием за совершение преступления, это превентивная мера, с помощью которой контролируют подозреваемого и стимулируют его надлежащее поведение. При этом домашний арест по строгости является вторым после содержания под стражей.

Избрание такой меры пресечения касается только тех граждан, которым за совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

"Применяется домашний арест в том случае, когда сторона обвинения смогла доказать суду, что подозреваемый может уклоняться от следствия, попытаться сбежать из страны, может применять давление на свидетелей или судей, на потерпевших, понятых и других участников процесса, может уничтожить ключевые доказательства или документы по делу", — говорит адвокат Иван Либерман.

Существует два вида домашнего ареста: частичный и круглосуточный.

Частичный применяется в определенное время суток, – как правило, в ночное. Судом такая мера может быть применена в отношении человека, которому необходимо в дневное время ходить на работу или учебу (если под следствием находится несовершеннолетний). Иногда ночной домашний арест суд назначает в качестве послабления после круглосуточного домашнего ареста.

Срок и место пребывания под домашним арестом

Согласно статье 181 УПК Украины, домашний арест применяется сроком до двух месяцев. Однако Иван Либерман отмечает, что в Украине этот срок часто увеличивается, как правило, из-за того, что следствие не успевает собрать все доказательства по делу до начала суда. При этом срок домашнего ареста в ходе досудебного расследования в рамках одного уголовного производства не может превышать шесть месяцев.

10 месяцев для Медведчука и личные обязательства для Порошенко

[ + – ] Виктору Медведчуку недавно продлили домашний арест на два месяца – до 10 марта Фото: Громадське

При желании следствие может обойти и это ограничение. К примеру, народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку недавно продлили домашний арест на два месяца – до 10 марта. Его адвокаты настаивают на незаконности такого решения, ведь в таком случае общий срок пребывания под домашним арестом превысит полгода.

Однако уголовные производства, по которым назначена эта мера пресечения, – разные. Изначально Медведчука поместили под круглосуточный домашний арест по делу о разграблении национальных ресурсов Украины в оккупированном Крыму. Однако в начале ноября 2021 года арест заменили на личные обязательства подозреваемого. Вместе с тем Медведчук получил новое подозрение по делу, в котором его подозревают в незаконных поставках угля из ОРДЛО на подконтрольную территорию Украины. По этому эпизоду ему также назначен домашний арест.

К слову, личные обязательства – самая мягкая мера пресечения, она требует от подозреваемого выполнить наложенные на него судом обязанности, например, сдать внутренний и заграничные паспорта и являться к следователю по первому требованию, как это было в случае с экс-президентом Петром Порошенко.

По какому адресу нужно отбывать домашний арест? И почему Сергей Стерненко отбывал домашний арест в Киеве

Жилье, в котором отбывают домашний арест, суд назначает по месту прописки подозреваемого. Однако сторона защиты может ходатайствовать о смене места исполнения меры пресечения.

"Если подозреваемый не проживает по месту прописки или это место непригодно для проживания, суд может выбрать другое жилье для домашнего ареста с прошения стороны защиты", — говорит Иван Либерман.

Это может быть любое помещение, которое находится в постоянном или временном владении подозреваемого, даже арендованная квартира.

К примеру, адрес круглосуточного домашнего ареста для общественного деятеля Сергея Стерненко изменили с фактического, по месту прописки, на адрес постоянного места жительства. Так как активист прописан в воинской части Одессы, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и Стерненко поместили под домашний арест в Киеве.

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"В постановлении суда отдельно прописывают условия меры пресечения, – говорит адвокат. – Если человек живет один, без семьи, в постановлении прописывается, что он, находясь под домашним арестом, может выходить в магазин или аптеку, которая находится на таком-то расстоянии. Если подозреваемый живет с семьей, которая покупает для него продукты, такой возможности может и не быть".

При этом законодательством не установлено никаких ограничений, касающихся занятий, встреч, телефонных разговоров, пользования интернетом арестованным. Главная обязанность помещенного под домашний арест – нахождение по установленному судом месту в определенное время.

[ + – ] Электронный браслет посылает сигнал о передвижениях человека, который находится под домашним арестом Фото: GettyImages.com

Как контролируют соблюдение условий домашнего ареста

После вынесения судом меры пресечения полиция сразу ставит на учет подозреваемого, она же и контролирует его. Если речь идет о круглосуточном домашнем аресте, полицейские посещают жилье, как правило, днем. Контрольные визиты должны проходить не реже одного раза в неделю. Полицейские могут контролировать подозреваемого и по телефону, причем звонить не только ему, но и членам его семьи или другим проживающим с ним людям.

Если мера пресечения была выбрана в виде ночного домашнего ареста, а днем подозреваемый ходит на работу, полиция может направлять письменные обращения к работодателям с просьбой содействовать в контроле за его поведением.

Если во время исполнения меры пресечения подозреваемый вынужден нарушить условия домашнего ареста, к примеру, покинул квартиру во время пожара в доме,необходимо предоставить доказательства этому полиции. В противном случае условия домашнего ареста будут считаться нарушенными.

"Если доказано, что подозреваемый нарушил условия пребывания под домашним арестом, следствие ходатайствует о смене меры пресечения на более строгую, и, как правило, человека отправляют в СИЗО", — говорит Иван Либерман.

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Также возможно возложение на подозреваемого дополнительных обязанностей. Например, его могут обязать носить электронный браслет, который посылает сигнал о передвижениях человека, а при нарушении границ допустимой зоны или при попытке снять устройство сигнализирует об этом на пульт контроля.

Такую дополнительную меру к основной в виде домашнего ареста выбирают для подозреваемых, которые считаются особо опасными преступниками или легко могут сбежать.

Судья Чаус и Владислав Мангер носили электронные браслеты — по решению суда

К примеру, в 2021 году Высший антикоррупционный суд принял решение назначить экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Прибор для отслеживания и фиксации местонахождения носил и глава Херсонского облсовета Владислав Мангер – фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Помимо этого он был обязан являться к следователю по первому требованию.