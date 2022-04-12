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Медведчука затримали у формі Збройних сил України — Зеленський (фото)

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Фото: Telegram / Zelenskiy Official | Медведчук сидить у наручниках на стільці біля батареї

Президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram про затримання українського нардепа, кума президента Росії Віктора Медведчука.

Він опублікував фотографію затриманого. Медведчук сидить у наручниках на стільці біля батареї у формі Збройних сил України. Видно, що в нього розпатлана зачіска.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Подробиці скоро", — написав президент.

Після затримання Медведчука Зеленський жартівливо привітав українців із днем космонавтики.

Факт затримання Медведчука підтвердив і голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Силові відомства України поки що не коментують ситуацію із затриманням кума Володимира Путіна.

6 квітня Центр протидії корупції повідомив, що заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров сприяв незаконній втечі з України нардепа з ОПЗЖ Віктора Медведчука, колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова та його сина з України під час війни.

Нагадаємо, що через три дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Центр протидії корупції 6 квітня заявив, що заступник голови Офісу президента України Олег Татаров допоміг Медведчуку втекти з України.

Личаківський райсуд Львова 18 березня заочно заарештував Медведчука. Його підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.