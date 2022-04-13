Затримання Медведчука: Марченко звернулася до Зеленського та Ердогана (відео)

У зверненні до Зеленського екстелеведуча назвала чоловіка "жертвою політичного переслідування". А у зверненні до Ердогана — що дії України є "проявом тероризму".

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Дружина затриманого СБУ Віктора Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення до президента Зеленського. Телеведуча, яка, ймовірно, перебуває в Москві, виїхала з України 18 лютого, вирушивши до Білорусі.

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Марченко записала відео на тлі білої стіни, тож зрозуміти, де вона знаходиться, — неможливо. Ведуча звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням звільнити її чоловіка, затриманого СБУ.

[ + – ] Звернення Оксани Марченко до президента Володимира Зеленського

"Прошу вас вжити всіх необхідних дій для звільнення мого чоловіка, Медведчука Віктора, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів і не покидав територію країни. Він завжди виступав за мир, діалог та гармонію в Україні. Вам, пане президенте, це дуже добре відомо. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують через політичні мотиви, всупереч законам України та нормам міжнародного права. Його життя має бути поза небезпекою, і я чекаю на вашу відповідь", — заявила Марченко у зверненні.

За кілька хвилин на Youtube-каналі Оксани Марченко з'явилося ще одне відео. Вона змінила вбрання, прикривши волосся шарфом, і звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Вона заявила, що її чоловіка, Віктора Медведчука, незаконно затримала СБУ за особистою вказівкою президента України і його незаконно утримують в "невідомому місці як заручника".

Марченко повторила, що її чоловік не порушував жодних законів, а його насильницьке утримання вона вважає "проявом тероризму".

На її думку, Ердоган, як "друг України та друг Росії", повинен допомогти їй у звільненні її чоловіка.

Нагадаємо, співголова партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, втік з-під домашнього арешту 24 лютого, в день вторгнення ЗС РФ до України, знявши електронний браслет. Його розшукувала спеціальна група, яка складається зі співробітників Служби безпеки та Офісу генерального прокурора України.

12 квітня 2022 року Володимир Зеленський повідомив, що Медведчука спіймано, та опублікував його фото в наручниках та військовій формі.