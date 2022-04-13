Задержание Медведчука: Марченко обратилась к Зеленскому и Эрдогану (видео)

В обращении к Зеленскому экс-телеведущая назвала мужа "жертвой политического преследования". А в обращении к Эрдогану — что действия Украины являются "проявлением терроризма".

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Жена задержанного СБУ Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Зеленскому. Телеведущая, которая, предположительно, находится в Москве, выехала из Украины 18 февраля, отправившись в Беларусь.

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Марченко записала видео на фоне белой стены, так что понять, где она находится, — невозможно. Ведущая обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее мужа, задержанного СБУ.

[ + – ] Обращение Оксаны Марченко к президенту Владимиру Зеленскому

"Прошу вас предпринять все необходимые действия для освобождения моего мужа, Медведчука Виктора, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам, вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности и я жду вашего ответа", — заявила Марченко в обращении.

Спустя несколько минут на Youtube-канале Оксаны Марченко появилось еще одно видео. Она сменила наряд, прикрыв волосы шарфом, и обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Она заявила, что ее муж, Виктор Медведчук был незаконно задержан СБУ по личному указанию президента Украины и незаконно удерживается в "неизвестном месте в качестве заложника".

Марченко повторила, что ее муж не нарушал никаких законов, а его насильственное удерживание она считает "проявлением терроризма".

По ее мнению, Эрдоган, как "друг Украины и друг России" должен помочь ей в освобождении ее супруга.

Напомним, сопредседатель партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозревающийся в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста 24 февраля, в день вторжения ВС РФ в Украину, сняв электронный браслет. Его разыскивала специальная группа, состоящая из сотрудников Службы безопасности и Офиса генерального прокурора Украины.

12 апреля 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Медведчук был пойман и опубликовал его фото в наручниках и военной форме.