Медведчука допитують "по повній", затримано багато його соратників, – Арестович

Проросійський нардеп, за словами радника голови ОП, не помітить, як почне свідчити проти себе. Людям Медведчука приховувати нічого, адже вони мають абсолютно інші інтереси.

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Затриманий українськими спецслужбами нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" та кум президента Росії Віктор Медведчук дає свідчення правоохоронцям. Про це повідомив радник глави офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю адвокату Марку Фейгіну.

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Спочатку Арестовичу поставили запитання, чи можна обміняти Медведчука. Радник пояснив, що це непросто зробити, адже "затриманий ще не все розповів".

"А він уже розповідає?" — спитав слідом Фейгін.

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"Звичайно, життя ж складна штука... Медведчук по повній дає свідчення. Але справа не в цьому, тут усе хитріше. Затримали багато людей Медведчука, а ось їм приховувати нічого, у них зовсім інший інтерес, вони говорять на повну. А ось з них свідчень… Медведчук може навіть мовчати", – додав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що допитувачі Медведчука тортурами не займаються. Професійно простіше допитувати людей, які працювали у спецслужбах чи юридичній сфері, каже він.

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"У професійній бесіді вони не помічають, де почали проти себе свідчення давати. Медведчук намагатиметься професійно захищатися і тут може статися непомітний зсув кордонів, який він не усвідомлює", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, що про затримання Віктора Медведчука повідомив президент Володимир Зеленський 12 квітня і як доказ опублікував фото нардепа у формі ЗСУ. Наступного дня його дружина Оксана звернулася до Зеленського та голови Туреччини Реджепа Ердогана з проханням звільнити чоловіка.

Фокус раніше збирав інформацію про кримінальні провадження, в яких фігурує проросійський політик. Медведчук втік із-під домашнього арешту після початку повномасштабної війни України з Росією.

У Кремлі звернули увагу на затримання Медведчука, але заявили, що він – не громадянин РФ. У Москві обіцяють "уважно стежити" за його долею.

Марченко 16 квітня запропонувала обміняти Медведчука на британців, які потрапили в полон до ЗС РФ.