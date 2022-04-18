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Медведчука допитують "по повній", затримано багато його соратників, – Арестович

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Фото: РБК | Медведчука, за словами Арестовича, на допитах не катують

Проросійський нардеп, за словами радника голови ОП, не помітить, як почне свідчити проти себе. Людям Медведчука приховувати нічого, адже вони мають абсолютно інші інтереси.

Затриманий українськими спецслужбами нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" та кум президента Росії Віктор Медведчук дає свідчення правоохоронцям. Про це повідомив радник глави офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю адвокату Марку Фейгіну.

Спочатку Арестовичу поставили запитання, чи можна обміняти Медведчука. Радник пояснив, що це непросто зробити, адже "затриманий ще не все розповів".

"А він уже розповідає?" — спитав слідом Фейгін.

Арестович говорить про допит Медведчука з 21:52

"Звичайно, життя ж складна штука... Медведчук по повній дає свідчення. Але справа не в цьому, тут усе хитріше. Затримали багато людей Медведчука, а ось їм приховувати нічого, у них зовсім інший інтерес, вони говорять на повну. А ось з них свідчень… Медведчук може навіть мовчати", – додав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що допитувачі Медведчука тортурами не займаються. Професійно простіше допитувати людей, які працювали у спецслужбах чи юридичній сфері, каже він.

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У Кремлі заявили, що Медведчук – не громадянин РФ

"У професійній бесіді вони не помічають, де почали проти себе свідчення давати. Медведчук намагатиметься професійно захищатися і тут може статися непомітний зсув кордонів, який він не усвідомлює", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, що про затримання Віктора Медведчука повідомив президент Володимир Зеленський 12 квітня і як доказ опублікував фото нардепа у формі ЗСУ. Наступного дня його дружина Оксана звернулася до Зеленського та голови Туреччини Реджепа Ердогана з проханням звільнити чоловіка.

Фокус раніше збирав інформацію про кримінальні провадження, в яких фігурує проросійський політик. Медведчук втік із-під домашнього арешту після початку повномасштабної війни України з Росією.

У Кремлі звернули увагу на затримання Медведчука, але заявили, що він – не громадянин РФ. У Москві обіцяють "уважно стежити" за його долею.

Марченко 16 квітня запропонувала обміняти Медведчука на британців, які потрапили в полон до ЗС РФ.