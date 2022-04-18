Медведчука допрашивают "по полной", задержаны многие его соратники, – Арестович

Пророссийский нардеп, по словам советника главы ОП, не заметит, как начнет давать показания против себя. Людям Медведчука скрывать нечего, ведь у них абсолютно другие интересы.

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Задержанный украинскими спецслужбами нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кум президента России Виктор Медведчук дает показания правоохранителям. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью адвокату Марку Фейгину.

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Сначала Арестовичу задали вопрос, можно ли обменять Медведчука. Советник объяснил, что это будет непросто сделать, ведь "задержанный еще не все рассказал".

"А он рассказывает уже?" – спросил следом Фейгин.

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"Конечно, жизнь же сложная штука… Медведчук по полной дает показания. Но дело не в этом, тут все хитрее. Задержали много людей Медведчука, а вот им скрывать нечего, у них совсем другой интерес, они говорят по полной. А вот из их показаний… Медведчук может даже молчать", – добавил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что допрашивающие Медведчука пытками не занимаются. Профессионально проще допрашивать людей, которые работали в спецслужбах или в юридической сфере, говорит он.

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"В профессиональной беседе они не замечают, где начали против себя показания давать. Медведчук постарается профессионально защищаться и тут может случиться незаметный сдвиг границ, который он не осознает", – резюмировал Арестович.

Напомним, что о задержании Виктора Медведчука сообщил президент Владимир Зеленский 12 апреля и как доказательство опубликовал фото нардепа в форме ВСУ. На следующий день его жена Оксана обратилась к Зеленскому и главе Турции Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа.

Фокус ранее собирал информацию об уголовных производствах, в которых фигурирует пророссийский политик. Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабной войны Украины с Россией.

В Кремле обратили внимание на задержание Медведчука, но заявили, что он – не гражданин РФ. В Москве обещают "внимательно следить" за его судьбой.

Марченко 16 апреля предложила обменять Медведчука на британцев, попавших в плен к ВС РФ.