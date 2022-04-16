Марченко предложила обменять Медведчука на двух британских военнопленных (видео)

Премьер Великобритании Борис Джонсон, по мнению жены задержанного политика, должен повлиять на власти Украины и добиться обмена. На эту идею обратили внимание в МИД России.

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Задержанного нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума президента России Виктора Медведчука можно обменять на попавших в плен к российским оккупантам гражданам Великобритании. Такое предложение озвучила жена политика Оксана Марченко в видеообращении.

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Марченко опубликовала свое выступление и на английском языке. В СМИ она узнала, что двух военных Эйдина Эйслина и Шона Пиннера, воевавших в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ, взяли в плен военные РФ и террористы "ДНР" в Мариуполе.

"Обращаюсь к родным и близким Эйслина и Пиннера – в ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука", – сообщила Марченко.

[ + – ] На обращение Марченко отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова

Заявление Марченко продублировала в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британцы попали в плен в Мариуполе — что о них известно

Эйдин Эйслин из Ньарка (город в графстве Ноттингемшир, – ред.) служил в рядах ВСУ с 2018 года. В его Twitter-аккаунте 12 апреля появилось сообщение, что отряд военного "предпринял все попытки для защиты Мариуполя, но сейчас кроме как сдаться в плен россиянам, вариантов нет.

[ + – ] Эйслин говорил, что у его отряда не осталось оружия

Журналисты BBC News поговорили с его матерью Эн Вуд. Женщина подтвердила, что сын звонил ей и рассказывал о планах сдаться в плен, потому что у них не осталось оружия.

Известно, что Эйслин воевал на стороне курдских вооруженных формирований в Сирии против боевиков "Исламского государства".

О взятии Шона Пиннера в плен сообщал российский канал RT. Он служил по контракту в ВСУ и так попал на Донбасс. Журналисты говорят о дружбе двух британцев.

[ + – ] Пиннер работал в Великобритании в сфере утилизации отходов

Британский телеканал Sky News в репортаже от 25 января этого года сообщал, что Пиннер работал в Великобритании в сфере утилизации отходов. Он живет в Украине около четырех лет, женат на украинке.

"Мой родной город — Мариуполь. Я сейчас защищаю родной город и свою семью. У нас нет превосходства в воздухе, сильного флота, но украинцы воюют, так что мы их разобьем", – говорил он.

Марченко 15 апреля давала пресс-конференцию в Москве и жаловалась на "политические преследования и цензуру" в Украине.

Напомним, что о задержании Виктора Медведчука 12 апреля сообщил президент Владимир Зеленский. Марченко 13 апреля обратилась к Зеленскому и его турецкому коллеге Реджепу Эрдогану с просьбой освободить ее мужа.

Фокус детально описывал, как спецслужбы искали и задерживали нардепа. В Украине ему грозит наказание по статьям о госизмене и содействию террористической деятельности.