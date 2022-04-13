"Опасная спецоперация": как искали и задержали обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука

Фокус в одном материале собрал все факты о том, как разыскивали политика, где мог скрываться обвиняемый в госизмене нардеп и как силовикам удалось его найти.

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Нардеп и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, которого обвиняют в государственной измене и содействию террористической деятельности, был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины 12 апреля. Фокус в одном материале собрал все факты о том, как разыскивали политика и как силовикам удалось его найти.

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Виктор Медведчук — как разыскивали обвиняемого в госизмене нардепа

Как известно, за несколько суток до вторжения ВС РФ в Украину возле особняка Виктора Медведчука было зафиксировано движение нескольких автомобилей и минивэнов, которые вывозили личные вещи политика. Правоохранители, прибывшие на место, оцепили дом нардепа и следили, чтобы парламентарий не нарушал меру пресечения.

[ + – ] Автомобили вывозили личные вещи обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука

27 февраля советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Чиновник также предупредил, что обвиняемый в госизмене политик может уехать на территорию РФ.

16 марта издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщала, что розыском сбежавшего из-под домашнего ареста Виктора Медведчука занималась специальная группа оперативников СБУ и прокуроров. В своей публикации журналисты утверждали, что в рамках поиска обвиняемого в госизмене политика оперативные действия проводились по всей стране, в том числе в западных областях.

[ + – ] Обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Виктор Медведчук — где мог скрываться нардеп от ОПЗЖ

Инсайдеры "Украинской правды" сообщали, что парламентарий после побега находился на территории Украины и мог скрываться у своих соратников по партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В первую очередь, правоохранители отрабатывали адрес нардепа и коллеги Медведчука по фракции Нестора Шуфрича.

[ + – ] Виктор Медведчук мог скрываться у нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича

"Оперативные мероприятия и отработка возможных мест укрывательства пока результатов не дали… Усиленно мониторится пограничная зона. Розыск продолжается. В поисках задействовано значительное количество личного состава", — комментировали силовики розыск сбежавшего из-под домашнего ареста Виктора Медведчука.

Адвокат обвиняемого в госизмене политика Лариса Чередниченко в комментарии журналистам заявляла, что ее клиент находится в "безопасном месте в Киеве". Виктор Медведчук, по словам защитника, был вынужден покинуть свой дом, поскольку "существовала угроза для его жизни".

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин 5 апреля утверждал, что обвиняемому в госизмене нардепу от ОПЗЖ помог сбежать из-под домашнего ареста заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

"Правоохранительной системой Украины продолжает рулить российский ч*рт Татаров. Татаров, который дал сбежать Медведчуку и Портнову, а также синуле призывного возраста последнего (свалил 28.03)… ", — заявлял Шабунин и уточнял, что информация о выезде экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова проверяется.

[ + – ] Замглавы ОП Олег Татаров помог сбежать Виктору Медведчуку, - Шабунин

Виктор Медведчук — как нашли обвиняемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании парламентария Виктора Медведчука. На опубликованном снимке можно было увидеть нардепа в форме ВСУ и с наручниками на руках. После задержания Виктора Медведчука президент также шутливо поздравил украинцев с Днем космонавтики.

[ + – ] Виктор Медведчук был задержан 12 апреля в Украине

Глава СБУ Иван Баканов 12 апреля также раскрыл некоторые подробности задержания обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука. По его словам, оперативники Службы безопасности провели спецоперацию по поручению президента Владимира Зеленского.

"Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины", — прокомментировал задержания политика Иван Баканов.

[ + – ] Глава СБУ Иван Баканов раскрыл детали задержания Виктора Медведчука

В своем видеообращении по итогам 12 апреля Владимир Зеленский подтвердил, что Виктора Медведчука задержали при попытке пересечь государственную границу Украины. По словам главы государства, 48 дней обвиняемый в госизмене нардеп находился на территории страны и все же попытался сбежать за границу в форме ВСУ.

Владимир Зеленский также предложил обменять задержанного Виктора Медведчука на украинских военнослужащих, которые находятся в плену ВС РФ.

[ + – ] Владимир Зеленский сообщил детали задержания Виктора Медведчука

Советник главы ОП Алексей Арестович в интервью российскому адвокату Марку Фейгину подтвердил, что Виктор Медведчук был задержан оперативниками СБУ не в Киеве.

"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла… Сейчас он расскажет много всего интересного обо всех, в том числе и как сбегал", — заявил Арестович, комментируя спецоперацию по задержанию сбежавшего из-под домашнего ареста политика.

[ + – ] Виктор Медведчук был задержан оперативниками СБУ не в Киеве, - Арестович

Также Фокус в своем материале рассказывал подробности побега Виктора Медведчука, которого Офис генпрокурора и Госбюро расследований обвиняют в государственной измене.