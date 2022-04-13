RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Віктора Медведчука затримала СБУ

"Небезпечна спецоперація": як шукали та затримали обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука

20635
Віктор Медведчук суд втеча втеча домашній арешт ОПЗЖ розшук
Фото: РБК | Нардепа Віктора Медведчука було затримано 12 квітня оперативниками СБУ

Фокус в одному матеріалі зібрав усі факти про те, як розшукували політика, де міг переховуватись обвинувачений у держзраді нардеп і як силовикам вдалося його знайти.

Нардепа та голову політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука, якого звинувачують у державній зраді та сприянні терористичній діяльності, було затримано співробітниками Служби безпеки України 12 квітня. Фокус в одному матеріалі зібрав усі факти про те, як розшукували політика та як силовикам вдалося його знайти.

Віктор Медведчук — як розшукували обвинуваченого у держзраді нардепа

Як відомо, за кілька діб до вторгнення ЗС РФ в Україну біля маєтка Віктора Медведчука було зафіксовано рух кількох автомобілів і мінівенів, які вивозили особисті речі політика. Правоохоронці, які прибули на місце, оточили будинок нардепа та стежили, щоб парламентарій не порушував запобіжний захід.

Віктор Медведчук ОПЗЖ держзрада втеча домашній арешт розшук
Автомобілі вивозили особисті речі обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука

27 лютого радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Чиновник також попередив, що обвинувачений у держзраді політик може виїхати на територію РФ.

16 березня видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела, повідомляла, що розшуком Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, займалася спеціальна група оперативників СБУ та прокурорів. У своїй публікації журналісти стверджували, що в межах пошуку обвинуваченого в держзраді політика оперативні дії проводилися по всій країні, зокрема, у західних областях.

Віктор Медведчук ОПЗЖ держзрада втеча домашній арешт розшук
Обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту
Фото: Пресслужба ОПЗЖ

Віктор Медведчук — де міг ховатися нардеп від ОПЗЖ

Інсайдери "Української правди" повідомляли, що парламентарій після втечі знаходився на території України і міг ховатися у своїх соратників по партії "Опозиційна платформа — За життя". Насамперед правоохоронці відпрацьовували адресу нардепа та колеги Медведчука по фракції Нестора Шуфрича.

Шуфрич ОПЗЖ втеча втеча розшук Віктор Медведчук держзрада
Віктор Медведчук міг переховуватись у нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича

"Оперативні заходи та відпрацювання можливих місць приховування поки що результатів не дали... Посилено моніториться прикордонна зона. Розшук триває. У пошуках задіяна значна кількість особового складу", — коментували силовики розшук Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту.

Адвокатка обвинуваченого в держзраді політика Лариса Чередниченко в коментарі журналістам заявляла, що її клієнт знаходиться у "безпечному місці в Києві". Віктор Медведчук, за словами захисника, був змушений покинути свій будинок, оскільки "існувала загроза його життю".

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін 5 квітня стверджував, що обвинуваченому в держзраді нардепу від ОПЗЖ допоміг втекти з-під домашнього арешту заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

"Правоохоронною системою України продовжує керувати російський ч*рт Татаров. Татаров, який дав втекти Медведчуку та Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03)…" — заявляв Шабунін та уточнював, що інформація про виїзд ексзаступника голови Януковича Андрія Портнова перевіряється

Віктор Медведчук держзрада втеча Офіс президента домашній арешт Татаров
Заступник голови ОП Олег Татаров допоміг втекти Віктору Медведчуку, — Шабунін

Віктор Медведчук — як знайшли обвинуваченого в держзраді нардепа від ОПЗЖ

12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання парламентаря Віктора Медведчука. На опублікованому знімку можна було побачити нардепа у формі ЗСУ та з наручниками на руках. Після затримання Віктора Медведчука президент також жартівливо привітав українців із Днем космонавтики.

Віктор Медведчук затримання втеча спецоперація СБУ ЗСУ держзрада
Віктора Медведчука було затримано 12 квітня в Україні

Голова СБУ Іван Баканов 12 квітня також розкрив деякі подробиці затримання обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука. За його словами, оперативники Служби безпеки провели спецоперацію за дорученням президента Володимира Зеленського.

"Дякую всім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання відповідати за законом України", — прокоментував затримання політика Іван Баканов.

Голова СБУ Іван Баканов розкрив деталі затримання Віктора Медведчука

У своєму відеозверненні за підсумками 12 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що Віктора Медведчука затримали під час спроби перетнути державний кордон України. За словами глави держави, 48 днів обвинувачений у держзраді нардеп перебував на території країни і все ж таки спробував втекти за кордон у формі ЗСУ.

Володимир Зеленський також запропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українських військовослужбовців, які перебувають у полоні ЗС РФ.

Володимир Зеленський повідомив деталі затримання Віктора Медведчука

Радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну підтвердив, що Віктора Медведчука було затримано оперативниками СБУ не в Києві.

"Медведчук не був у Києві. Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала і знайшла… Зараз він розповість багато всього цікавого про всіх, зокрема як і втікав", — заявив Арестович, коментуючи спецоперацію із затримання політика, який втік з-під домашнього арешту.

Віктора Медведчука було затримано оперативниками СБУ не в Києві, — Арестович

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав подробиці втечі Віктора Медведчука, якого Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань звинувачують у державній зраді.