"Небезпечна спецоперація": як шукали та затримали обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука

Фокус в одному матеріалі зібрав усі факти про те, як розшукували політика, де міг переховуватись обвинувачений у держзраді нардеп і як силовикам вдалося його знайти.

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Нардепа та голову політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука, якого звинувачують у державній зраді та сприянні терористичній діяльності, було затримано співробітниками Служби безпеки України 12 квітня. Фокус в одному матеріалі зібрав усі факти про те, як розшукували політика та як силовикам вдалося його знайти.

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Віктор Медведчук — як розшукували обвинуваченого у держзраді нардепа

Як відомо, за кілька діб до вторгнення ЗС РФ в Україну біля маєтка Віктора Медведчука було зафіксовано рух кількох автомобілів і мінівенів, які вивозили особисті речі політика. Правоохоронці, які прибули на місце, оточили будинок нардепа та стежили, щоб парламентарій не порушував запобіжний захід.

[ + – ] Автомобілі вивозили особисті речі обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука

27 лютого радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Чиновник також попередив, що обвинувачений у держзраді політик може виїхати на територію РФ.

16 березня видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела, повідомляла, що розшуком Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, займалася спеціальна група оперативників СБУ та прокурорів. У своїй публікації журналісти стверджували, що в межах пошуку обвинуваченого в держзраді політика оперативні дії проводилися по всій країні, зокрема, у західних областях.

[ + – ] Обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту Фото: Пресслужба ОПЗЖ

Віктор Медведчук — де міг ховатися нардеп від ОПЗЖ

Інсайдери "Української правди" повідомляли, що парламентарій після втечі знаходився на території України і міг ховатися у своїх соратників по партії "Опозиційна платформа — За життя". Насамперед правоохоронці відпрацьовували адресу нардепа та колеги Медведчука по фракції Нестора Шуфрича.

[ + – ] Віктор Медведчук міг переховуватись у нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича

"Оперативні заходи та відпрацювання можливих місць приховування поки що результатів не дали... Посилено моніториться прикордонна зона. Розшук триває. У пошуках задіяна значна кількість особового складу", — коментували силовики розшук Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту.

Адвокатка обвинуваченого в держзраді політика Лариса Чередниченко в коментарі журналістам заявляла, що її клієнт знаходиться у "безпечному місці в Києві". Віктор Медведчук, за словами захисника, був змушений покинути свій будинок, оскільки "існувала загроза його життю".

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін 5 квітня стверджував, що обвинуваченому в держзраді нардепу від ОПЗЖ допоміг втекти з-під домашнього арешту заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

"Правоохоронною системою України продовжує керувати російський ч*рт Татаров. Татаров, який дав втекти Медведчуку та Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03)…" — заявляв Шабунін та уточнював, що інформація про виїзд ексзаступника голови Януковича Андрія Портнова перевіряється

[ + – ] Заступник голови ОП Олег Татаров допоміг втекти Віктору Медведчуку, — Шабунін

Віктор Медведчук — як знайшли обвинуваченого в держзраді нардепа від ОПЗЖ

12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання парламентаря Віктора Медведчука. На опублікованому знімку можна було побачити нардепа у формі ЗСУ та з наручниками на руках. Після затримання Віктора Медведчука президент також жартівливо привітав українців із Днем космонавтики.

[ + – ] Віктора Медведчука було затримано 12 квітня в Україні

Голова СБУ Іван Баканов 12 квітня також розкрив деякі подробиці затримання обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука. За його словами, оперативники Служби безпеки провели спецоперацію за дорученням президента Володимира Зеленського.

"Дякую всім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання відповідати за законом України", — прокоментував затримання політика Іван Баканов.

[ + – ] Голова СБУ Іван Баканов розкрив деталі затримання Віктора Медведчука

У своєму відеозверненні за підсумками 12 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що Віктора Медведчука затримали під час спроби перетнути державний кордон України. За словами глави держави, 48 днів обвинувачений у держзраді нардеп перебував на території країни і все ж таки спробував втекти за кордон у формі ЗСУ.

Володимир Зеленський також запропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українських військовослужбовців, які перебувають у полоні ЗС РФ.

[ + – ] Володимир Зеленський повідомив деталі затримання Віктора Медведчука

Радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну підтвердив, що Віктора Медведчука було затримано оперативниками СБУ не в Києві.

"Медведчук не був у Києві. Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала і знайшла… Зараз він розповість багато всього цікавого про всіх, зокрема як і втікав", — заявив Арестович, коментуючи спецоперацію із затримання політика, який втік з-під домашнього арешту.

[ + – ] Віктора Медведчука було затримано оперативниками СБУ не в Києві, — Арестович

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав подробиці втечі Віктора Медведчука, якого Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань звинувачують у державній зраді.