"Небезпечна спецоперація": як шукали та затримали обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука
Фокус в одному матеріалі зібрав усі факти про те, як розшукували політика, де міг переховуватись обвинувачений у держзраді нардеп і як силовикам вдалося його знайти.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Нардепа та голову політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука, якого звинувачують у державній зраді та сприянні терористичній діяльності, було затримано співробітниками Служби безпеки України 12 квітня. Фокус в одному матеріалі зібрав усі факти про те, як розшукували політика та як силовикам вдалося його знайти.
Віктор Медведчук — як розшукували обвинуваченого у держзраді нардепа
Як відомо, за кілька діб до вторгнення ЗС РФ в Україну біля маєтка Віктора Медведчука було зафіксовано рух кількох автомобілів і мінівенів, які вивозили особисті речі політика. Правоохоронці, які прибули на місце, оточили будинок нардепа та стежили, щоб парламентарій не порушував запобіжний захід.
27 лютого радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Чиновник також попередив, що обвинувачений у держзраді політик може виїхати на територію РФ.
16 березня видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела, повідомляла, що розшуком Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, займалася спеціальна група оперативників СБУ та прокурорів. У своїй публікації журналісти стверджували, що в межах пошуку обвинуваченого в держзраді політика оперативні дії проводилися по всій країні, зокрема, у західних областях.
Віктор Медведчук — де міг ховатися нардеп від ОПЗЖ
Інсайдери "Української правди" повідомляли, що парламентарій після втечі знаходився на території України і міг ховатися у своїх соратників по партії "Опозиційна платформа — За життя". Насамперед правоохоронці відпрацьовували адресу нардепа та колеги Медведчука по фракції Нестора Шуфрича.
"Оперативні заходи та відпрацювання можливих місць приховування поки що результатів не дали... Посилено моніториться прикордонна зона. Розшук триває. У пошуках задіяна значна кількість особового складу", — коментували силовики розшук Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту.
Адвокатка обвинуваченого в держзраді політика Лариса Чередниченко в коментарі журналістам заявляла, що її клієнт знаходиться у "безпечному місці в Києві". Віктор Медведчук, за словами захисника, був змушений покинути свій будинок, оскільки "існувала загроза його життю".
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін 5 квітня стверджував, що обвинуваченому в держзраді нардепу від ОПЗЖ допоміг втекти з-під домашнього арешту заступник голови Офісу президента Олег Татаров.
"Правоохоронною системою України продовжує керувати російський ч*рт Татаров. Татаров, який дав втекти Медведчуку та Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03)…" — заявляв Шабунін та уточнював, що інформація про виїзд ексзаступника голови Януковича Андрія Портнова перевіряється
Віктор Медведчук — як знайшли обвинуваченого в держзраді нардепа від ОПЗЖ
12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання парламентаря Віктора Медведчука. На опублікованому знімку можна було побачити нардепа у формі ЗСУ та з наручниками на руках. Після затримання Віктора Медведчука президент також жартівливо привітав українців із Днем космонавтики.
Голова СБУ Іван Баканов 12 квітня також розкрив деякі подробиці затримання обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука. За його словами, оперативники Служби безпеки провели спецоперацію за дорученням президента Володимира Зеленського.
"Дякую всім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання відповідати за законом України", — прокоментував затримання політика Іван Баканов.
У своєму відеозверненні за підсумками 12 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що Віктора Медведчука затримали під час спроби перетнути державний кордон України. За словами глави держави, 48 днів обвинувачений у держзраді нардеп перебував на території країни і все ж таки спробував втекти за кордон у формі ЗСУ.
Володимир Зеленський також запропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українських військовослужбовців, які перебувають у полоні ЗС РФ.
Радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну підтвердив, що Віктора Медведчука було затримано оперативниками СБУ не в Києві.
"Медведчук не був у Києві. Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала і знайшла… Зараз він розповість багато всього цікавого про всіх, зокрема як і втікав", — заявив Арестович, коментуючи спецоперацію із затримання політика, який втік з-під домашнього арешту.
Також Фокус у своєму матеріалі розповідав подробиці втечі Віктора Медведчука, якого Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань звинувачують у державній зраді.