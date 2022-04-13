Медведчук попався: що відомо про втечу та затримання обвинуваченого в держзраді кума Путіна

Фокус зібрав основні факти про кримінальні провадження, втечу з-під домашнього арешту та затримання проросійського політика.

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У вівторок, 12 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив у своїх соціальних мережах про затримання Службою безпеки України народного депутата Віктора Медведчука, підозрюваного в державній зраді, який утік з-під домашнього арешту після початку повномасштабного вторгнення РФ. Фокус зібрав основні факти про політику, започатковані щодо нього кримінальні справи й операції силовиків щодо його пошуку на території України.

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Чим відомий Медведчук

Віктор Медведчук — співголова проросійської політичної сили "Опозиційна платформа — За життя", діяльність якої на час дії воєнного стану була припинена за рішенням Ради національної безпеки та оборони. У травні минулого року політик посів 12-е місце в списку найбагатших людей України за версією журналу Forbes – його статки журналісти оцінили в 620 мільйонів доларів.

У лютому 2021 року Рада національної безпеки й оборони закрила телеканали, пов'язані з Медведчуком — "112 Україна", Newsone і ZIK — а також ввела щодо нього та його дружини, колишньої телеведучої Оксани Марченко, санкції за фінансування "Л/ДНР" за допомогою поставок терористам нафтопродуктів.

Медведчук виступав із проросійською позицією, стверджуючи, що РФ, незважаючи на окупацію Криму та вторгнення на Донбас, не є агресором.

Одна з дочок нардепа, Дарина, – хрещениця президента РФ Володимира Путіна та вже колишньої дружини російського лідера Світлани Медведєвої. Таким чином Медведчук є кумом глави держави-агресора.

За даними ЗМІ, у Медведчука та Путіна зберігаються досить тісні особисті контакти. Зокрема, один із лідерів ОПЗЖ літав в окупований Крим у той же час, коли там перебував президент РФ Путін, а також літав у Москву безпосередньо, незважаючи на заборону українського уряду здійснювати авіасполучення між РФ та Україною.

У чому звинувачують Медведчука

11 травня минулого року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що нардепу з ОПЗЖ Віктору Медведчуку та його колезі з парламентської фракції Тарасу Козаку повідомили про підозру в державній зраді та спробу розграбування національних ресурсів в окупованому Росією Криму.

За версією слідства, у 2015 році Медведчук і Козак передали РФ всю матеріальну та документальну базу родовища корисних копалин "Глибоке", яке на той момент містило корисні копалини на суму 38 мільярдів гривень. Також правоохоронці стверджують, що Медведчук із метою сплати податків до бюджету окупованого Криму перереєстрував там свій бізнес, а також за допомогою українців, які перебували в РФ на заробітках, планував формувати мережу агентів для проведення підривної діяльності в Україні.

13 травня суд обрав політику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У листопаді суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Проте перед цим, 8 жовтня, Медведчуку повідомили про підозру в незаконній організації схем із закупівлі Україною вугілля з ОРДЛО та підриву енергобезпеки країни. Внаслідок дій політика, за даними слідства, терористи "ДНР" і "ЛНР" були профінансовані на 200 мільйонів гривень.

"За посередництвом Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку та правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою, контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в нашій країні", — заявили в СБУ.

Із цього провадження, у якому Медведчука звинувачували в держзраді та сприянні терористичній діяльності, суд призначив нардепу домашній арешт.

Також у "вугільній справі" проходить і п'ятий президент України Петро Порошенко. Слідство стверджує, що лідер партії "Європейська солідарність", перебуваючи на посаді глави держави та за співпраці з Медведчуком, був задіяний у незаконному постачанні палива з тимчасово окупованих територій.

Як Медведчук втік із-під домашнього арешту

21 лютого журналісти "Слідство.інфо" повідомили, що біля будинку Медведчука було помічено активний рух машин, які вивозили особисті речі політика. Через три дні війська РФ розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, а вже 27 лютого радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що народний депутат втік із-під домашнього арешту. При цьому він повідомив, що електронний браслет, який зобов'язані носити особи, які перебувають під домашнім арештом, з Медведчука ухвалив зняти "суддя".

Із того часу офіційної інформації про відповідне рішення якогось українського суду не було. При цьому адвокатка Медведчука Лариса Чередниченко в коментарі "Суспільному" сказала, що він "перебуває в безпечному місці в Києві", а в перший день повномасштабної війни керівник особистої охорони нардепа нібито попередив Офіс генпрокурора та Службу безпеки України "про погрози, які йому надходять зі сторони радикальних націоналістичних угруповань".

За шість днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 18 лютого, Україну через кордон із Білоруссю покинула дружина політика Оксана Марченко. Пізніше вона опублікувала відео розмови з російським артистом Миколою Басковим, записане в Москві.

Як знайшли Медведчука

У СБУ, коментуючи затримання політика, повідомили, що Медведчук для маскування використав форму українських військових, а сама спецоперація щодо його затримання, проведена за дорученням глави держави, була "блискавичною", "небезпечною" та багаторівневою. Де саме знайшли нардепа та як йому вдалося ховатися від правоохоронців більше місяця, у відомстві розголошувати не стали.

У свою чергу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович поділився, що Медведчука знайшли не в Києві, і він готувався до втечі з України.

Пізніше Зеленський підтвердив, що вчора, на 48-й день повномасштабної війни РФ проти України, Медведчук спробував втекти за межі країни.

“Дуже символічно, що саме в День космонавтики було затримано Медведчука… Що ж, для цього “космонавта” – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените “Поїхали!” Вважаю особливо цинічним із його боку використати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватися. Ось такий "воїн", ось такий "патріот", — повідомив глава держави.

У своєму зверненні президент запропонував керівництву РФ обміняти українських полонених на затриманого нардепа.

Реакції з боку російського керівництва на пропозицію Зеленського наразі не надійшло. Однак після публікації інформації про затримання Медведчука в Україні прессекретар президента РФ засумнівався в її правдивості, заявивши: "Фото з нібито затриманим Медведчуком потрібно перевіряти у зв'язку з великою кількістю фейків".