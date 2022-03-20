Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо проросійських партій. Реакції ОПЗЖ та "Партії Шарія"

Опубліковано указ президента щодо заборони проросійських політичних партій. На час воєнного стану призупинено діяльність 11 політичних партій, які мають зв'язки України з РФ. ОПЗЖ та "Партія Шарія" вже відреагували.

"Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про зупинення діяльності окремих політичних партій". Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

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Опубліковано указ Володимира Зеленського про зупинення діяльності низки партій

У тексті указу президента №153/2022 сказано, що рішення ухвалене з огляду на військову агресію Росії, антиукраїнську політичну діяльність, пропаганду війни, публічні заяви та заклики до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом. Указ набирає чинності з дня опублікування.

У тексті документа зазначено, що підставою для ухвалення рішення є ст. 107 Конституції.

"Згідно зі статтею 107 Конституції України ухвалюю:

Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 березня 2022 року "Про зупинення діяльності окремих політичних партій" (додається). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки та оборони України", — йдеться в указі.

Від ОПЗЖ до "Партії Шарія" та "Наших"

У результаті в Україні під тимчасову заборону потрапили такі політичні партії: "Опозиційна платформа — За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", " Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Раніше Володимир Зеленський у своєму зверненні прокоментував рішення РНБО:

Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол або на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь. І тому Рада національної безпеки і оборони вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією, та зв'язки деяких політичних структур із цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій під час воєнного стану", — наголосив Зеленський.

[ + – ] Володимир Зеленський: "Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол або на колаборацію, отримає жорстку відповідь" Фото: Офис президента

Реакції заборонених партій на рішення РНБО

Вже з'явилися перші реакції від заборонених політичних партій. Так, в "Опозиційній платформі — За життя" рішення РНБО назвали незаконним:

"Рішення РНБО про призупинення діяльності низки партій не має жодних законних підстав, а всі звинувачення на адресу нашої партії придумані владою з метою виправдати свої неадекватні дії. Єдине пояснення такого кроку влади — незаконне політичне рейдерство та несумлінна політична боротьба зі своїм головним опонентом. Замість політичного діалогу, пошуку компромісу та шляхів об'єднання країни влада зробила ставку на рейдерство, залякування, репресії та розправу над своїми опонентами".

В ОПЗЖ закликали всіх депутатів, членів та активістів партії продовжувати роботу. Також у повідомленні йдеться про те, що партія "заперечуватиме будь-які незаконні рішення".

[ + – ] "Партія Шарія" увійшла до списку 11 політсил, чия діяльність призупинена рішенням РНБО Фото: obozrevatel

Голова політичної партії "Партія Шарія" Анатолій Шарій відреагував на рішення у своєму Telegram-каналі:

"Маніакальна одержимість моєю партією у Зеленського — це просто бажання закрити рота руйнівнику його PR. Все, простіше нікуди. Вони знімають кіно. Я критикую. Критики бути не повинно".

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони на час воєнного стану призупиняє діяльність 11 партій, які мають зв'язки з Російською Федерацією. Міністерству юстиції надано доручення невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, російська еліта розглядає можливість усунення Володимира Путіна від влади для відновлення економічних зв'язків із Заходом, втрачених через вторгнення Росії до України. З варіантів — отруєння, раптова хвороба чи нещасний випадок.