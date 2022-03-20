Зеленский ввел в действие решение СНБО о пророссийских партиях. Реакции ОПЗЖ и "Партии Шария"

Опубликован указ президента о запрете пророссийских политических партий. На время военного положения приостановлена деятельность 11 политических партий, которые имеют связи с РФ. ОПЗЖ и "Партия Шария" уже отреагировали.

"Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О приостановке деятельности отдельных политических партий". Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Опубликован указ Владимира Зеленского о приостановке деятельности ряда партий

В тексте указа президента №153/2022 сказано, что решение принято, учитывая военную агрессию России, антиукраинскую политическую деятельность, пропаганду войны, публичные заявления и призывы к изменению конституционного строя насильственным путем. Указ вступает в силу со дня опубликования.

В тексте документа указано, что основанием для принятия решения является ст. 107 Конституции.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю:

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О приостановлении деятельности отдельных политических партий" (прилагается). Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе.

От ОПЗЖ до "Партии Шария" и "Наших"

В итоге в Украине под временный запрет попали такие политические партии: "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Ранее Владимир Зеленский в своем обращении прокомментировал решение СНБО:

"Любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ. И потому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения", — подчеркнул Зеленский.

[ + – ] Владимир Зеленский: "Любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, получит жесткий ответ" Фото: Офис президента

Реакции запрещенных партий на решение СНБО

Уже появились первые реакции от запрещенных политических партий. Так, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" решение СНБО назвали незаконным:

"Решение СНБО о приостановке деятельности ряда партий не имеет никаких законных оснований, а все обвинения в адрес нашей партии придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия. Единственное объяснение такого шага власти – незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом. Вместо политического диалога, поиска компромисса и путей объединения страны власть сделала ставку на рейдерство, запугивание, репрессии и расправу над своими оппонентами".

В ОПЗЖ призвали всех депутатов, членов и активистов партии продолжать работу. Также в сообщении идется о том, что партия "будет оспаривать любые незаконные решения".

[ + – ] "Партия Шария" вошла в список 11 политсил, чья деятельность приостановлена решением СНБО Фото: obozrevatel

Председатель политической партии "Партия Шария" Анатолий Шарий отреагировал на решение в своем Telegram-канале:

"Маниакальная одержимость моей партией у Зеленского — это просто желание закрыть рот разрушителю его PR. Все проще некуда. Они снимают кино. Я критикую. Критики быть не должно".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения приостанавливает деятельность 11 партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Министерству юстиции дано поручение безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, российская элита рассматривает возможность отстранения Владимира Путина от власти для восстановления экономических связей с Западом, потерянных из-за вторжения России в Украину. Из вариантов — отравление, внезапная болезнь или несчастный случай.