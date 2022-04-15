"Медведчук не планировал бежать из Украины": Марченко дала пресс-конференцию в Москве (видео)

Телеведущая назвала Владимира Зеленского несамостоятельным политиком и выразила надежду, что президент Турции Эрдоган поможет в освобождении обвиняемого в госизмене ее супруга.

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Жена задержанного СБУ нардепа от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко дала 15 апреля пресс-конференцию в Москве, на которой пожаловалась на "политическое преследование" и "цензуру" в Украине. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале телеведущей.

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По словам Марченко, президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал ее просьбу освободить ее мужа Виктора Медведчука, который был задержан сотрудниками СБУ 12 апреля.

Телеведущая заявила, что не ожидает получить реакцию от главы государства, поскольку он "сам себе закон". Марченко в ходе пресс-конференции также посетовала, что до сих пор не знает местонахождения обвиняемого в госизмене своего мужа Виктора Медведчука.

"В настоящее время местонахождение моего мужа нам неизвестно, что делает невозможным обеспечение надлежащей правовой защиты и надлежащего медицинского надзора", — подчеркнула телеведущая.

По словам жены Виктора Медведчука, обвиняемый в госизмене нардеп от ОПЗЖ, который после вторжения ВС РФ сбежал из-под домашнего ареста, не планировал выезжать за пределы Украины. Марченко заявила, что пыталась уговорить своего супруга уехать из страны на фоне угроз, которые якобы поступали в адрес семьи.

"Я не буду рассказывать детали угроз, которые поступали в адрес семьи. Но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит", — продолжила Марченко и добавила, что членам их семьи продолжают поступать угрозы расправы.

[ + – ] Оксана Марченко предлагала Виктору Медведчуку сбежать из Украины

Жена Медведчука также обвинила руководство Украины в "незаконной" конфискации имущества, которая, по словам телеведущей, сопровождалась без каких-либо документов. По словам Марченко, у них с нардепом от ОПЗЖ есть совершеннолетние дети, "чьи интересы никак не учитывались".

В ходе пресс-конференции телеведущая обвинила Владимира Зеленского и его команду в организации "политического преследования" Виктора Медведчука из-за понимания "своей несостоятельности конкурировать с ним в политическом поле".

[ + – ] Оксана Марченко обвинила Зеленского в политическом преследовании Медведчука

Отдельно Оксана Марченко пожаловалась на "цензуру в Украине" и заявила, что власти закрыли сразу шесть телеканалов. По словам жены Виктора Медведчука, в стране сейчас функционирует только одно СМИ, которое является "рупором Владимира Зеленского". Марченко также посетовала, что из-за "цензуры" украинцы "не смогут узнать правду".

[ + – ] Оксана Марченко пожаловалась на "цензуру" в украинских СМИ

Помимо этого Оксана Марченко выразила надежду, что президент Турции Реджеп Эрдоган, к которому она также записывала видеообращение, поможет в освобождении из-под стражи обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

Турецкого лидера телеведущая назвала "сильным", который способен повлиять на "несамостоятельного Владимира Зеленского".

"Я считаю сегодня Эрдогана единственным независимым политиком в Европе, который сам принимает решения и ведет свою политическую игру, стратегию, политику. Я считаю, что сегодня это одна из самых независимых политических фигур, пускай не обижаются на меня другие президенты Европы", — резюмировала жена Виктора Медведчука в ходе пресс-конференции, которая проходила 15 апреля в Москве.

Напомним, 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о задержании оперативниками СБУ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука. Жена нардепа от ОПЗЖ Оксана Марченко записала видеообращение к лидерам Украины и Турции, в котором попросила освободить политика из-под стражи.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как искали и задержали обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.