"Медведчук не планував тікати з України": Марченко дала пресконференцію у Москві (відео)

Телеведуча назвала Володимира Зеленського несамостійним політиком і висловила надію, що президент Туреччини Ердоган допоможе у звільненні обвинуваченого у держзраді її чоловіка.

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Дружина затриманого СБУ нардепа від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко дала 15 квітня пресконференцію в Москві, на якій поскаржилася на "політичне переслідування" та "цензуру" в Україні. Трансляція заходу велася на офіційному Youtube каналі телеведучої.

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За словами Марченко, президент України Володимир Зеленський проігнорував її прохання звільнити її чоловіка Віктора Медведчука, який був затриманий співробітниками СБУ 12 квітня.

Телеведуча заявила, що не очікує отримати реакції від глави держави, оскільки він "сам собі закон". Марченко під час пресконференції також нарікала, що досі не знає місцезнаходження обвинуваченого у держзраді свого чоловіка Віктора Медведчука.

"Наразі місцезнаходження мого чоловіка нам невідоме, що унеможливлює забезпечення належного правового захисту та належного медичного нагляду", — підкреслила телеведуча.

За словами дружини Віктора Медведчука, обвинувачений у держзраді нардеп від ОПЗЖ, який після вторгнення ЗС РФ втік з-під домашнього арешту, не планував виїжджати за межі України. Марченко заявила, що намагалася вмовити свого чоловіка виїхати з країни на тлі загроз, які нібито надходили на адресу сім'ї.

"Я не розповідатиму деталі погроз, які надходили на адресу сім'ї. Але він сказав, що все, що з ним відбуватиметься, він витримає", — продовжила Марченко та додала, що членам їхньої сім'ї продовжують надходити погрози розправи.

[ + – ] Оксана Марченко пропонувала Віктору Медведчуку втекти з України

Дружина Медведчука також звинуватила керівництво України у "незаконній" конфіскації майна, яка, за словами телеведучої, супроводжувалася без будь-яких документів. За словами Марченко, в них із нардепом від ОПЗЖ є повнолітні діти, "чиї інтереси ніяк не враховувалися".

Під час пресконференції телеведуча звинуватила Володимира Зеленського та його команду в організації "політичного переслідування" Віктора Медведчука через розуміння "своєї неспроможності конкурувати з ним у політичному полі".

[ + – ] Оксана Марченко звинуватила Зеленського у політичному переслідуванні Медведчука

Окремо Оксана Марченко поскаржилася на "цензуру в Україні" та заявила, що влада закрила одразу шість телеканалів. За словами дружини Віктора Медведчука, у країні зараз функціонує лише один ЗМІ, яке є "рупором Володимира Зеленського". Марченко також нарікала, що через "цензуру" українці "не зможуть дізнатися правду".

[ + – ] Оксана Марченко поскаржилася на "цензуру" в українських ЗМІ

Крім цього, Оксана Марченко висловила сподівання, що президент Туреччини Реджеп Ердоган, до якого вона також записувала відеозвернення, допоможе у звільненні з-під варти обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.

Турецького лідера телеведуча назвала "сильним", який здатний вплинути на "несамостійного Володимира Зеленського".

"Я вважаю сьогодні Ердогана єдиним незалежним політиком у Європі, який сам ухвалює рішення та веде свою політичну гру, стратегію, політику. Я вважаю, що сьогодні це одна з найнезалежніших політичних фігур, нехай не ображаються на мене інші президенти Європи", — резюмувала дружина Віктора Медведчука під час пресконференції, яка проходила 15 квітня у Москві.

Нагадаємо, 12 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання оперативниками СБУ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука. Дружина нардепа від ОПЗЖ Оксана Марченко записала відеозвернення до лідерів України та Туреччини, у якому попросила звільнити політика з-під варти.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як шукали та затримали обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.