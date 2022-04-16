Марченко запропонувала обміняти Медведчука на двох британських військовополонених (відео)

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон, на думку дружини затриманого політика, має вплинути на владу України та домогтися обміну. На цю ідею звернули увагу в МЗС Росії.

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Затриманого нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" і кума президента Росії Віктора Медведчука можна обміняти на громадян Великобританії, які потрапили в полон до російських окупантів. Таку пропозицію озвучила дружина політика Оксана Марченко у відеозверненні.

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Марченко опублікувала свій виступ й англійською. У ЗМІ вона дізналася, що двох військових Ейдіна Ейсліна та Шона Піннера, які воювали у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ, взяли в полон військові РФ та терористи "ДНР" у Маріуполі.

"Звертаюся до рідних і близьких Ейсліна та Піннера — у ваших силах просити прем'єр-міністра вашої країни Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та домогтися звільнення шляхом їхнього обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика, мого чоловіка Віктора Медведчука", — повідомила Марченко.

[ + – ] На звернення Марченко відреагувала представниця МЗС РФ Марія Захарова

Заяву Марченко продублювала у Telegram представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Британці потрапили в полон у Маріуполі — що про них відомо

Ейдін Ейслін із Ньарка (місто в графстві Ноттінгемшир, — ред.) служив у лавах ЗСУ з 2018 року. У його Twitter-акаунті 12 квітня з'явилося повідомлення, що загін військового "вжив усіх спроб для захисту Маріуполя, але зараз крім як здатися в полон росіянам, варіантів немає.

[ + – ] Ейслін казав, що в його загону не залишилося зброї

Журналісти ВВС News поговорили з його матір'ю Ен Вуд. Жінка підтвердила, що син дзвонив їй і розповідав про плани здатися в полон, бо вони не мали зброї.

Відомо, що Ейслін воював на боці курдських збройних формувань у Сирії проти бойовиків Ісламської держави.

Про взяття Шона Піннера у полон повідомляв російський канал RT. Він служив за контрактом до ЗСУ і так потрапив на Донбас. Журналісти кажуть про дружбу двох британців.

[ + – ] Піннер працював у Великій Британії у сфері утилізації відходів

Британський телеканал Sky News у репортажі від 25 січня цього року повідомляв, що Піннер працював у Великій Британії у сфері утилізації відходів. Він живе в Україні майже чотири роки, одружений з українкою.

"Моє рідне місто — Маріуполь. Я зараз захищаю рідне місто та свою сім'ю. У нас немає переваги в повітрі, сильного флоту, але українці воюють, тому ми їх розіб'ємо", — говорив він.

Марченко 15 квітня давала пресконференцію в Москві та скаржилася на "політичні переслідування і цензуру" в Україні.

Нагадаємо, що про затримання Віктора Медведчука 12 квітня повідомив президент Володимир Зеленський. Марченко 13 квітня звернулася до Зеленського та його турецького колеги Реджепа Ердогана з проханням звільнити її чоловіка.

Фокус детально описував, як спецслужби шукали та затримували нардепа. В Україні йому загрожує покарання за статтями про держзраду та сприяння терористичній діяльності.