СБУ задержала топ-соратника Виктора Медведчука (видео)

По данным спецслужбы, один из лидеров "Украинского выбора" занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине и контактировал с российскими спецслужбами.

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Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ивано-Франковской области одного из лидеров партии "Украинский выбор". Об этом информирует пресс-центр силового ведомства.

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По данным правоохранителей, задержанный соратник обвиняемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине. В СБУ утверждают, что один из лидеров партии "Украинский выбор" координировал свои действия с российскими спецслужбами.

"Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавия", которая предполагала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и смену государственной границы. Эти идеи продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций", — сказано в пресс-релизе Службы безопасности.

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Помимо этого, как сообщают правоохранители, в ходе следствия было установлено, что подозреваемый соратник Виктора Медведчука в 2014 году обращался к администрации президента РФ с просьбой организации личного приема, в ходе которого обвиняемый планировал доложить о выполнении подрывных действий в Украине.

В ходе обысков, по данным СБУ, силовики выявили документацию и печати общественных организаций, запрещенную законодательством символику, письмо к АП Путина, а также компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

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Напомним, обвиняемый в госизмене народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук был задержан оперативниками СБУ 12 апреля. В своем материале Фокус детально разбирал детали побега политика и подробности спецоперацию по его аресту.

18 апреля Виктор Медведчук записал видеообращение, в котором призвал президента РФ Владимира Путина обменять его на военнослужащих и мирных жителей Мариуполя. В конце апреля в Офисе Владимира Зеленского сообщали, что Россия игнорирует предложение об обмене задержанного нардепа от "ОПЗЖ" и не хочет проводить спецпереговоры по прифронтовому городу Донецкой области.