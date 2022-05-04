"Агентурная сеть ФСБ": мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ Московского патриархата

По мнению Артема Семенихина, УПЦ МП угрожает национальной безопасности и проводит открытую пророссийскую пропаганду.

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Конотопский горсовет запретил деятельность Украинской православной церкви московского патриархата. Такое распоряжение подписал мэр Конотопа Артем Семенихин.

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Церковь московского патриархата представляет угрозу национальной безопасности Украины, подчеркнул мэр и сослался на статью 42 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и закон Украины "О правовом режиме военного положения".

В указанной статье отражены полномочия сельского, поселкового и городского головы, но в ней не сказано о его праве запрещать деятельность церквей.

Закон "О правовом режиме военного положения" позволяет поднимать в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если они направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности, подрыв безопасности, незаконній захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровья населения.

Запрет деятельности церкви вводится для недопущения раскола Конотопской общины на религиозной почве, развития антиукраинской деятельности, спекуляций на вере и прекращение открытой пророссийской пропаганды в храмах, которые подчиняются московскому патриарху Кириллу, добавил градоначальник.

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"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", — прокомментировал Семенихин свое решение.

Отметим, что мэр города не обладает полномочием запрета церквей. Решение может стать нарушением Конституции в части прав граждан на свободу совести и вероисповедания, а также закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". В статье 5 закона сказано, что церковь (религиозные организации) в Украине отделены от государства.

Напомним, что Верховная Рада Украины 22 марта 2022 года зарегистрировала законопроект о запрете Русской православной церкви. Документ предусматривает национализацию всей собственности Украинской православной церкви московского патриархата в течение 48 часов после утверждения парламентом.

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