В Раду внесли законопроект о запрете РПЦ в Украине

Предусмотрена национализация памятников архитектуры, которыми пользуется русская православная церковь. В частности — Киево-Печерской лавры, Почаевской и Святогорской.

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В Украине составлен законопроект о запрете на территории страны Русской православной церкви. Предусматривается и запрет самой массовой в стране Украинской православной церкви московского патриархата. Карточка законодательной инициативы размещена на сайте Верховной Рады.

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В график голосования проект закона еще не поставлен, но он предусматривает, что в течение 48 часов после утверждения парламентом вся собственность РПЦ и УПЦ в Украине должна быть национализирована. У церкви отнимут памятники архитектуры, которыми она пользуется. Среди прочего, это Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра и Святогорская лавра.

Религиозным деятелям и церковным служителям приходов, монастырей и семинарий предоставят 14 дней для выбора новой церкви на основании законодательства о свободе совести.

Патриарх Кирилл не руководит УПЦ

Украинская православная церковь считается самой массовой на территории Украины, она обладает широкой автономией в составе РПЦ. В адрес представителей УРПЦ часто звучит критика за связи с Москвой. Ее предстоятель митрополит Онуфрий — постоянный член Синода РПЦ. Однако в устройстве православной церкви нет вертикали власти и прямого подчинения. Патриарх РПЦ Кирилл (в миру Владимир Гундяев) не является главой украинской церкви, а приходы подчинены епископам.

Некоторые епархии и приходы РПЦ в Украине и странах Запада с конца февраля резко критикуют Гундяева, который предпочитает не замечать того, что РФ развязала масштабную войну в соседней стране.

Как минимум 15 из 53 епархий УПЦ и многие приходы в других странах перестали поминать Гундяева на богослужениях.

Ранее Фокус сообщал, что глава РПЦ считает, что война началась из-за того, что на Донбассе не хотяли гей-парадов. Гундяев так и не осудил действия кремлевского руководства.