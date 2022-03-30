До Ради внесли законопроєкт про заборону РПЦ в Україні

Передбачено націоналізацію пам'яток архітектури, якими користується російська православна церква. Зокрема — Києво-Печерської лаври, Почаївської та Святогірської.

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В Україні складено законопроєкт про заборону на території країни Російської православної церкви. Передбачається і заборона наймасовішої у країні Української православної церкви московського патріархату. Картку законодавчої ініціативи розміщено на сайті Верховної Ради.

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У графік голосування проєкт закону ще не поставлено, але він передбачає, що протягом 48 годин після затвердження парламентом уся власність РПЦ та УПЦ в Україні має бути націоналізована. Церква забере пам'ятники архітектури, якими вона користується. Серед іншого, це Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра та Святогірська лавра.

Релігійним діячам і церковним служителям парафій, монастирів і семінарій нададуть 14 днів для вибору нової церкви на підставі законодавства про свободу совісті.

Патріарх Кирило не керує УПЦ

Українська православна церква вважається наймасовішою на території України, вона має широку автономію у складі РПЦ. На адресу представників УРПЦ часто звучить критика через зв'язок із Москвою. Її предстоятель митрополит Онуфрій є постійним членом Синоду РПЦ. Однак у влаштуванні православної церкви немає вертикалі влади та прямого підпорядкування. Патріарх РПЦ Кирило (у миру Володимир Гундяєв) не є главою української церкви, а парафії підпорядковані єпископам.

Деякі єпархії та парафії РПЦ в Україні та країнах Заходу з кінця лютого різко критикують Гундяєва, який вважає за краще не помічати того, що РФ розв'язала масштабну війну в сусідній країні.

Як мінімум 15 із 53 єпархій УПЦ і багато парафій в інших країнах перестали поминати Гундяєва на богослужіннях.

Раніше Фокус повідомляв, що глава РПЦ вважає, що війна почалася через те, що на Донбасі не хотіли гей-паради. Гундяєв не засудив дії кремлівського керівництва.