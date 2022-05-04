"Агентурна мережа ФСБ": мер Конотопа заборонив діяльність УПЦ Московського патріархату

УПЦ МП, на думку Артема Семеніхіна, загрожує національній безпеці та проводить відкриту проросійську пропаганду.

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Конотопська міськрада заборонила діяльність Української православної церкви московського патріархату. Таке розпорядження підписав Конотопський мер Артем Семеніхін.

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Церква московського патріархату становить загрозу національній безпеці України, наголосив мер і послався на статтю 42 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та закон України "Про правовий режим воєнного стану".

У зазначеній статті відображено повноваження сільського, селищного та міського голови, але в ній не сказано про його право забороняти діяльність церков.

Закон "Про правовий режим воєнного стану" дозволяє порушувати в порядку, визначеному Конституцією та законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об'єднань, якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності, підрив безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права та свободи людини, здоров'я населення.

Заборона діяльності церкви запроваджується для недопущення розколу Конотопської громади на релігійному ґрунті, розвитку антиукраїнської діяльності, спекуляцій на вірі та припинення відкритої проросійської пропаганди у храмах, що підпорядковуються московському патріарху Кирилу, додав градоначальник.

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"Між ворогом і його агентом немає різниці. А в разі моспархату це два в одному. Тому я вирішив заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ", — прокоментував Семеніхін своє рішення.

Зазначимо, що мер міста не має повноваження заборони церков. Рішення може стати порушенням Конституції в частині прав громадян на свободу совісті та віросповідання, а також закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". У статті 5 закону сказано, що церкву (релігійні організації) в Україні відокремлено від держави.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 22 березня 2022 року зареєструвала законопроєкт про заборону Російської православної церкви. Документ передбачає націоналізацію усієї власності Української православної церкви московського патріархату протягом 48 годин після затвердження парламентом.

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