Релігійні організації почали експериментувати з ШІ-священниками, — ЗМІ

Розробники зазначають, що нові інструменти мають доповнювати, а не замінювати служіння під керівництвом людини. Однак критики уже говорять про певні занепокоєння через ризик появи упереджених тверджень.

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Релігійні інституції почали активно використовувати штучний інтелект, щоби залучати молодь до духовних практик та надавати цілодобову підтримку вірянам у цифровому форматі. Такі AI-чатботи, як GodGPT і Bible.Ai, відповідають на запитання про Біблію, надають духовні поради та навіть пропонують пастирські настанови та конспекти проповідей. Про це пише Cosmico.

Єпископальна церква представила чатбот Cathy, який допомагає відповідати на питання про віровчення та практики, орієнтуючись на тих, хто не відвідує церкву особисто, але прагне духовних знань.

Католицька церква та інші конфесії також експериментують зі штучним інтелектом, особливо в регіонах, де бракує священнослужителів.

Попри це, використання AI в релігійних цілях породжує певні побоювання. Критики зазначають, що штучний інтелект може не мати глибокого розуміння людських емоцій та контексту, а також здатності до особистої підтримки, яку надає духовенство. Етичні занепокоєння також включають ризик появи упереджених тлумачень та залежності від технологій, що може послабити значення спільнот у релігійному житті.

Щоб вирішити ці питання, релігійні організації створюють протоколи нагляду, залучаючи богословів і етиків для відповідального розвитку AI. Розробники наголошують, що ці інструменти створені для підтримки, а не заміни людської опіки, і слугують для модернізації духовної взаємодії, водночас акцент на особистому підході не втрачається.

Нагадаємо, у польському Кракові працівників радіо замінили на штучний інтелект. Керівництво радіостанції Off Radio Kraków пояснило своє рішення непрофесійністю найманих співробітників і низькими рейтингами програм. Роботу нових віртуальних ведучих розглядають як медійний експеримент.

24 жовтня Sky news написало про вчених, які стверджують, що розробили застосунок із використанням ШІ, який може розуміти "мову" свиней.