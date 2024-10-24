Вчені стверджують, що штучний інтелект здатен допомогти розуміти мову свиней

Учені розробили застосунок, який за допомогою ШІ нібито здатний розпізнати звуки свиней і попереджати фермерів про негативні емоції тварин.

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Вчені стверджують, що вони розробили застосунок із використанням штучного інтелекту, який може інтерпретувати те, що говорять свині. Про це пише Sky news.

Дослідники з університетів Данії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Норвегії та Чехії використали тисячі записаних звуків свиней для створення алгоритму, який, за їхніми словами, здатен перетворити ці звуки у зрозумілу людям мову та попередити фермерів про негативні емоції цих тварин.

Вчені з'ясували, що рохкання, хрюкання та вереск свідчать про різні емоції свиней:

коротке рохкання зазвичай вказує на позитивні емоції;

довге похрюкування часто сигналізує про дискомфорт;

високочастотні звуки, такі як крики або вереск, зазвичай означають, що свині перебувають у стані стресу.

Дослідження показало, що свині, які утримуються на відкритому повітрі, на відкритих пасовиськах або на органічних фермах та мають можливість гуляти і копатися в землі, видають менше стресових сигналів, ніж свині, вирощені традиційним способом.

Вчені вважають, що колись цей метод можна буде використовувати для маркування ферм, допомагаючи споживачам робити усвідомлений вибір.

"Після того, як ми запустимо застосунок, фермери зможуть встановити його на свій телефон, який перекладатиме те, що говорять їхні свині, з погляду емоцій", — зазначила співкерівник дослідження, біолог-поведінковець із університету Копенгагена Елоді Мандель-Бріфер.

Нагадаємо, картини свині Пігкассо продали за понад 1,2 млн доларів.