Ученые утверждают, что искусственный интеллект способен помочь понимать язык свиней

Ученые разработали приложение, которое с помощью ИИ якобы способно распознать звуки свиней и предупреждать фермеров о негативных эмоциях животных.

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Ученые утверждают, что они разработали приложение с использованием искусственного интеллекта, которое может интерпретировать то, что говорят свиньи. Об этом пишет Sky news.

Исследователи из университетов Дании, Германии, Швейцарии, Франции, Норвегии и Чехии использовали тысячи записанных звуков свиней для создания алгоритма, который, по их словам, способен превратить эти звуки в понятную людям речь и предупредить фермеров о негативных эмоциях этих животных.

Ученые выяснили, что хрюканье, хрюканье и визг свидетельствуют о различных эмоциях свиней:

короткое хрюканье обычно указывает на положительные эмоции;

длинное похрюкивание часто сигнализирует о дискомфорте;

высокочастотные звуки, такие как крики или визг, обычно означают, что свиньи находятся в состоянии стресса.

Исследование показало, что свиньи, которые содержатся на открытом воздухе, на открытых пастбищах или на органических фермах и имеют возможность гулять и копаться в земле, выдают меньше стрессовых сигналов, чем свиньи, выращенные традиционным способом.

Ученые считают, что когда-то этот метод можно будет использовать для маркировки ферм, помогая потребителям делать осознанный выбор.

"После того, как мы запустим приложение, фермеры смогут установить приложение на свой телефон, которое будет переводить то, что говорят их свиньи, с точки зрения эмоций", — отметила соруководитель исследования, биолог-поведеновед из университета Копенгагена Элоди Мандель-Брифер.

Напомним, картины свиньи Пигкассо продали за более 1,2 млн долларов.