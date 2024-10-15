ИИ будет работать на ядерной энергии: 7 реакторов обеспечат мощность 500 МВт

Решение Google отражает растущие потребности в энергии для технологий искусственного интеллекта, которые требуют значительных и непрерывных поставок энергии.

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Недавно окмпания Google объявила о подписании первого в мире корпоративного соглашения о покупке электроэнергии из нескольких малых модульных реакторов (ММР). Этот шаг направлен на поддержку растущих потребностей в энергии, обусловленных работой искусственного интеллекта (ИИ), пишет interestingengineering.com.

В партнерстве с Kairos Power Google планирует запустить первый из этих ММР к 2030 году, а дальнейшее развертывание продолжится до 2035 года. Хотя финансовые подробности и точное расположение установок в США остаются нераскрытыми, Google подтвердила, что закупит в общей сложности 500 МВт электроэнергии из шести-семи реакторов.

Решение технологического гиганта отражает растущие потребности в энергии для технологий ИИ, которые требуют значительных и непрерывных поставок энергии. Майкл Террелл, старший директор по энергетике и климату в компании, подчеркнул потенциальную роль ядерной энергетики в удовлетворении этих энергетических потребностей.

Ядерная энергетика вновь привлекает внимание крупных технологических компаний из-за растущего потребления энергии центрами обработки данных (ЦОД). Ранее в этом году Amazon получила "ядерный" ЦОД, а Microsoft в прошлом месяце заключила соглашение о поставке энергии для энергоблока на атомной электростанции Three Mile Island в Пенсильвании. Ожидается, что к 2030 году потребность в энергии со стороны ЦОД утроится, что потребует около 47 ГВт новых мощностей.

В то время как природный газ, ветер и солнце рассматриваются как основные источники энергии для удовлетворения этого спроса, ядерная энергетика пересматривается как жизнеспособный вариант для постоянного производства энергии.

ММР от Kairos Power, в отличие от традиционных реакторов, строятся на заводах, а не на месте, что может помочь сократить стоимость и время строительства. Критики утверждают, что ММР могут с трудом конкурировать с более крупными атомными станциями. Кроме того, они по-прежнему будут производить ядерные отходы. Это проблема, для которой в США в настоящее время нет долгосрочного решения по утилизации. Несмотря на эти опасения, Google делает ставку на будущее малых модульных реакторов.

Такой подход сигнализирует о долгосрочном рыночном спросе, стимулируя ускорение разработки ММР, а не покупку одного реактора за раз. Поступая так, Google помогает проложить путь к более широкому развертыванию малых реакторов в энергетическом ландшафте.

Ранее мы писали, что термоядерная энергия станет "в 10 млн раз лучше". Новые модели ИИ способны увеличить скорость прогнозирования нагрева плазмы и дают точные результаты даже в сценариях, где традиционные компьютерные коды терпят неудачу.