ШІ працюватиме на ядерній енергії: 7 реакторів забезпечать потужність 500 МВт

Рішення Google відображає зростаючі потреби в енергії для технологій штучного інтелекту, які вимагають значних і безперервних поставок енергії.

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Нещодавно компанія Google оголосила про підписання першої у світі корпоративної угоди про купівлю електроенергії з декількох малих модульних реакторів (ММР). Цей крок спрямований на підтримку зростаючих потреб в енергії, зумовлених роботою штучного інтелекту (ШІ), пише interestingengineering.com.

У партнерстві з Kairos Power Google планує запустити перший з цих ММР до 2030 року, а подальше розгортання продовжиться до 2035 року. Хоча фінансові подробиці і точне розташування установок у США залишаються нерозкритими, Google підтвердила, що закупить загалом 500 МВт електроенергії з шести-семи реакторів.

Рішення технологічного гіганта відображає зростаючі потреби в енергії для технологій ШІ, які потребують значних і безперервних поставок енергії. Майкл Террелл, старший директор з енергетики та клімату в компанії, підкреслив потенційну роль ядерної енергетики в задоволенні цих енергетичних потреб.

Ядерна енергетика знову привертає увагу великих технологічних компаній через зростаюче споживання енергії центрами обробки даних (ЦОД). Раніше цього року Amazon отримала "ядерний" ЦОД, а Microsoft минулого місяця уклала угоду про постачання енергії для енергоблока на атомній електростанції Three Mile Island у Пенсільванії. Очікується, що до 2030 року потреба в енергії з боку ЦОД потроїться, що потребуватиме близько 47 ГВт нових потужностей.

У той час як природний газ, вітер і сонце розглядаються як основні джерела енергії для задоволення цього попиту, ядерна енергетика переглядається як життєздатний варіант для постійного виробництва енергії.

ММР від Kairos Power, на відміну від традиційних реакторів, будуються на заводах, а не на місці, що може допомогти скоротити вартість і час будівництва. Критики стверджують, що ММР можуть насилу конкурувати з більшими атомними станціями. Крім того, вони, як і раніше, будуть виробляти ядерні відходи. Це проблема, для якої в США наразі немає довгострокового рішення щодо утилізації. Незважаючи на ці побоювання, Google робить ставку на майбутнє малих модульних реакторів.

Такий підхід сигналізує про довгостроковий ринковий попит, стимулюючи прискорення розробки ММР, а не купівлю одного реактора за раз. Роблячи так, Google допомагає прокласти шлях до ширшого розгортання малих реакторів в енергетичному ландшафті.

Раніше ми писали, що термоядерна енергія стане "в 10 млн разів кращою". Нові моделі ШІ здатні збільшити швидкість прогнозування нагріву плазми і дають точні результати навіть у сценаріях, де традиційні комп'ютерні коди зазнають невдачі.