Картини свині Пігкассо продали за понад 1,2 млн доларів (фото)

Свиню хотіли вбити, але її врятувала власниця притулку для тварин Джоанн Лефсон, яка пізніше й продала картини, намальовані Пігкассо.

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Семирічна свиноматка на прізвисько Пігкассо, яка живе у притулку для тварин у Південній Африці, "продала" свої картини за понад 1,2 млн доларів. Про це пише dailystar.co.uk.

Тварина була врятована від бійні власницею притулку для тварин Джоанн Лефсон.

Пігкассо та Джоанн Фото: Caters news

Одного разу свиня взяла у своєму стійлі старий пензлик і намалювала низку портретів та абстрактних шедеврів.

Пігкассо з пензликом Фото: Caters news

"У неї пристрасть до малювання. Мені подобається дивитися, як свиня вагою понад 450 кг може так витончено водити пензлем по полотну. Завдяки їй усі ці істоти можуть процвітати, а мій притулок у безпеці. Чи могла я знати, коли рятувала її, що зрештою вона врятує мене?", — розповіла жінка.

Пігкассо малює Фото: Caters news

Джоанн виставила ці полотна на продаж та змогла їх реалізувати на суму у понад 1,2 млн доларів. За одну із картин Джоанн отримала 24,5 тис. доларів, що є найбільшою сумою, заробленою твариною-художником.

Прибуток жінка витрачає на утримання притулку.

Пігкассо займається живописом з 2016 року та встигла за цей час написати. сотні картин.

Малюнок Пігкассо Фото: Caters news

Нагадаємо, на вершині 140-метрової піраміди Хеопса помітили собаку, який гавкав на птахів.