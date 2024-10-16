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Картини свині Пігкассо продали за понад 1,2 млн доларів (фото)

Свинка Пігкассо
Фото: Caters news | Свинка Пігкассо

Свиню хотіли вбити, але її врятувала власниця притулку для тварин Джоанн Лефсон, яка пізніше й продала картини, намальовані Пігкассо.

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Семирічна свиноматка на прізвисько Пігкассо, яка живе у притулку для тварин у Південній Африці, "продала" свої картини за понад 1,2 млн доларів. Про це пише dailystar.co.uk.

Тварина була врятована від бійні власницею притулку для тварин Джоанн Лефсон.

Пігкассо та Джоанн Fullscreen
Пігкассо та Джоанн
Фото: Caters news

Одного разу свиня взяла у своєму стійлі старий пензлик і намалювала низку портретів та абстрактних шедеврів.

Пігкассо з пензликом Fullscreen
Пігкассо з пензликом
Фото: Caters news

"У неї пристрасть до малювання. Мені подобається дивитися, як свиня вагою понад 450 кг може так витончено водити пензлем по полотну. Завдяки їй усі ці істоти можуть процвітати, а мій притулок у безпеці. Чи могла я знати, коли рятувала її, що зрештою вона врятує мене?", — розповіла жінка.

Пігкассо малює Fullscreen
Пігкассо малює
Фото: Caters news

Джоанн виставила ці полотна на продаж та змогла їх реалізувати на суму у понад 1,2 млн доларів. За одну із картин Джоанн отримала 24,5 тис. доларів, що є найбільшою сумою, заробленою твариною-художником.

Прибуток жінка витрачає на утримання притулку.

Пігкассо займається живописом з 2016 року та встигла за цей час написати. сотні картин.

Малюнок Пігкассо Fullscreen
Малюнок Пігкассо
Фото: Caters news

Нагадаємо, на вершині 140-метрової піраміди Хеопса помітили собаку, який гавкав на птахів.