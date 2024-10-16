Картини свині Пігкассо продали за понад 1,2 млн доларів (фото)
Свиню хотіли вбити, але її врятувала власниця притулку для тварин Джоанн Лефсон, яка пізніше й продала картини, намальовані Пігкассо.
Семирічна свиноматка на прізвисько Пігкассо, яка живе у притулку для тварин у Південній Африці, "продала" свої картини за понад 1,2 млн доларів. Про це пише dailystar.co.uk.
Тварина була врятована від бійні власницею притулку для тварин Джоанн Лефсон.
Одного разу свиня взяла у своєму стійлі старий пензлик і намалювала низку портретів та абстрактних шедеврів.
"У неї пристрасть до малювання. Мені подобається дивитися, як свиня вагою понад 450 кг може так витончено водити пензлем по полотну. Завдяки їй усі ці істоти можуть процвітати, а мій притулок у безпеці. Чи могла я знати, коли рятувала її, що зрештою вона врятує мене?", — розповіла жінка.
Джоанн виставила ці полотна на продаж та змогла їх реалізувати на суму у понад 1,2 млн доларів. За одну із картин Джоанн отримала 24,5 тис. доларів, що є найбільшою сумою, заробленою твариною-художником.
Прибуток жінка витрачає на утримання притулку.
Пігкассо займається живописом з 2016 року та встигла за цей час написати. сотні картин.
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