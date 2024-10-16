Застиг і гавкав: на вершині 140-метрової піраміди Хеопса помітили собаку (відео)

Собака дістався на вершину древньої піраміди, яку єгиптяни звели 4 500 років тому. Тварина гавкала на птахів і намагалась повернутись на землю.

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Парапланерист летів над пірамідами Гізи у Єгипті і помітив на вершині однієї з них білого пса. Пес перебував на передостанньому ярусі споруди, гавкав на птахів. Спостерігачу було не ясно, як тварина дісталась так високо і чи здатна вона спуститись на землю. Про свою пригоду мандрівник з ніком Alexlang14 розповів у сторіз у соцмережі Instagram.

Користувач Alexlang14 опублікував відео спуску 14 жовтня 2024 року. На відео видно панораму найвищої єгипетської історичної споруди — піраміди Хеопса, висотою 140 м та віком близько 4 500 років. У якийсь момент у кадр потрапляє собака, який якимось чином дістався на верхівку. Зі слів парапланериста, пес гавкав на птахів. Також можна помітити, що сходинки, якими тварині довелось підійматись, вищі за неї: під час зйомки вона опустила голову і, ймовірно, примірялась спускатись.

Піраміда Хеопса (піраміда Хуфу, Велика піраміда) — споруда, зведена древніми єгиптянами за 8 км від Нілу на плато Гіза біля Каїру. Це єдине з семи чудес світу, яке збереглось до наших днів, і його внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Навколо — стародавній некрополь, який складається, орієнтовно, з близько 20 об'єктів. Серед них — храм Сфінкса. Розміри піраміди Хеопса: сторона основи — 230,4 м, кут нахилу — 51 градус, на побудову витратили 2,5 млн брил, розмірами близько 1 куб. м. До 1880 року будівлю вважали найвищою у світі, але вона втратила першість після надбудови до Кельнського собору, написали дослідники.

Зазначимо, влітку Фокус розповів про спробу пробратись у єгипетську піраміду Бент, розташовану поруч з Каїром. Мандрівник Сем Мейфейр записав на відео, як спершу дістається до входу у поховальну капсулу. Вглибину іде коридори зі сходами, завширшки 1,5 м. Цим вузьким спуском потрібно пройти 85 м. На думку автора відео, у деяких людей подібна пригода може викликати напад клаустрофобії.

Нагадуємо, 16 жовтня у ЗМІ розповіли про повернення до США двох панд, яких надіслав Китай після перемовин лідера КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом. Тим часом користувач соцмереж Найл Харбісон поділився досвідом спілкування з бродячим псом "Снікерсом", який оригінально "дякує" за їжу.