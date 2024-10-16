Прибули "скарби: Китай після угоди повернув США двох панд (відео)

Пекін повернув панд до США у межах так званої "пандової дипломатії". Вперше панди з'явились у американських зоопарках у 1972 році, а у 2023 році їх не стало, оскільки на вимогу Китаю їх відвезли на батьківщину.

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До США прибули дві гігантські панди, які оселяться у Національному зоопарку у Вашингтоні. Повернення відбулось у межах угоди, яку підписали президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про деталі прильоту панд розповіло агентство Reuters.

Журналісти нагадали, що у зоопарку майже рік не було панд, які для американців були найпопулярнішим атракціоном. У вівторок 15 жовтня тварини прибули до аеропорту "Даллас" у США у літаку поштової компанії FedEx. Їх перевозили у спеціальних клітках з отворами для дихання, пояснило агентство. Після приземлення вони опинились у великому автомобілі, який попрямував до Смітсонівського національного зоологічного парку (Національний зоопарк, Smithsonian National Zoological Park). Зоопарк — за 1 900 км від аеропорту, поруч з Вашингтоном в штаті Колумбія.

Панди не відразу опиняться у вольєрі, оскільки спершу їм потрібно пройти 30-денний карантин, ідеться у статті. Тимчасово їх оселили у спеціальному будиночку, де вони можуть вільно харчуватись та розважатись. Тварин звати Бао Лі та Цін Бао. На сторінці у соцмережі X (Twitter) зоопарку пояснили, що ім’я Цін (Qing) Бао у перекладі з китайської означає "зелений" і "скарб". Також є фото панд, які живуть у будиночку.

Панди в США - як виглядає будиночок у зоопарку Вашингтона Фото: X (Twitter) Панди в США - як виглядає Цін Бао Фото: X (Twitter)

Національний зоопарк США також опублікував відео, на якому видно приземлення літака, мандрівку у вантажівці поштової служби, перші години тварин у новій домівці. У дописі назвали приїзд панд "прибуттям двох "скарбів".

Угода про примирення — деталі

У листопаді 2023 року США та Китай підписали угоду, у якій ішлося про потепління відносин між двома державами. Угоду уклали під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбувся у Сан-Франциско. Reuters пояснило, що тварини вперше з'явились у американських зоопарках у 1972 році: їх надіслали після візиту тодішнього президента-республіканця Річарда Ніксона. Після певного загострення між двома країнами, яке відбулось через погрози КНР у бік Тайваню, панд забрали, але після спілкування двох політичних лідерів — повернули. Рік тому Сі Цзіньпін заявив, що Китай прагне підтримати "дружбу між двома народами" і "продовжити нашу співпрацю з США щодо збереження панд". У ЗМІ нагадали, що протягом кількох років зоопарки поступово втрачали тварин: останню пару з дитинчам вивезли на початку листопада саме з Вашингтона.

Нагадуємо, у вересні видання Newsweek повідомило про погрози Пекіна у бік Філіппін та Японії. Крім того, Китай наклав власні санкції на США через постачання зброї Тайваню.