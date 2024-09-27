Китай погрожує союзникам США: Філіппінам і Японії радять "не пускати вовка в дім"

На Філіппінах розміщена ракетна система "Тайфун", а Японія хоче поставити таку саму на своїй території.

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Китай виступив із попередженням до сусідів у Тихому океані через ракетну систему середньої дальності "Тайфун", яка вже розгорнута на Філіппінах і щодо якої веде переговори офіційний Токіо. Китай різко відреагував на присутність цієї зброї на Філіппінах, з якими він веде давню територіальну суперечку в Південно-Китайському морі. Про це пише Newsweek.

Ракетна система середньої дальності (MRC) "Тайфун" була розгорнута у квітні в нерозкритому місці на півночі острова Лусон перед спільними військовими навчаннями США і Філіппін. Платформа може запускати різні боєприпаси, включно з крилатими ракетами "Томагавк", здатними досягти східного узбережжя Китаю і його штучних островів у спірному Південно-Китайському морі.

Ракетна установка "Тайфун" на Філіппінах Фото: Facebook U.S. Indo-Pacific Command

Заступник начальника відділу зі зв'язків із громадськістю філіппінської армії полковник Рейнальдо Балідо-молодший заявив минулого тижня, що систему MRC, як і раніше, використовують для навчання, і вона залишиться в країні, доки Вашингтон і Маніла не ухвалять іншого рішення.

Ракетна установка "Тайфун" на Філіппінах Фото: Facebook U.S. Indo-Pacific Command

Під час щомісячного прес-брифінгу Міністерства оборони Китаю в четвер його представник Чжан Сяоган висунув вимогу до США якнайшвидше прибрати "Тайфун" із Філіппін.

"Філіппінська сторона не повинна робити помилку, прив'язуючи себе до колісниці США, оскільки це лише зруйнує її власний дім і змусить Філіппіни пожинати гіркі плоди", — повідомив Чжан, зазначивши, що Пекін "має безліч варіантів дій" і що він вживатиме "рішучих заходів" у міру розвитку ситуації.

Чжана також запитали про перспективу розміщення MRC в Японії. У чому і Токіо, і Вашингтон дуже зацікавлені. Виступаючи на оборонній конференції на початку цього місяця, міністр армії Крістін Вормут сказала, що таке розгортання буде "йти в темпі японського уряду".

"Тайфун" розташований на острові Лусон Фото: Скриншот

"Японській стороні рекомендується діяти обережно, не запрошувати вовка в дім і не потурати США, оскільки це лише наразить її на небезпеку", — заявив Чжан.

Представник повторив заяви Пекіна про те, що, розміщуючи ракети середньої дальності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Вашингтон підживлює перегони озброєнь, які загрожують регіональній безпеці та міжнародній стабільності.

За його словами, Китай "відреагує рішуче" відповідно до розвитку ситуації та власних потреб.

Конфлікт між Китаєм, Японією та Філіппінами

Японія, як і Філіппіни, перебуває в стані конфлікту з Китаєм через спірну територію: острови Сенкаку в Східно-Китайському морі, що перебувають під управлінням Токіо.

Наприкінці минулого місяця китайський розвідувальний літак Y-9 вторгся в повітряний простір Японії в районі островів Дандзе в префектурі Нагасакі, що змусило Японію підняти в повітря винищувачі.

США зобов'язані стати на захист Японії та Філіппін у разі нападу на будь-яку з них, і тріо зміцнює оборонні зв'язки з огляду на зростаючу напористість Китаю біля своїх кордонів.

Нагадаємо, цього тижня есмінець Морських сил самооборони Японії (JMSDF) JS Sazanami (DD-113) 25 вересня вперше з моменту створення служби 1954 року пройшов через Тайванську протоку у відповідь на військові навчання Китаю.