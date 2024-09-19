Китай наклав санкції на американські компанії через постачання зброї на Тайвань

Під обмеження потрапили дев'ять американських компаній, що надають послуги з ремонту та постачання запчастин для озброєння. У результаті всі їхні активи на території Китаю було заморожено, а будь-які комерційні зв'язки з китайськими організаціями заборонено.

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Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про введення санкцій проти дев'яти американських компаній, звинувачуючи їх у продажу зброї Тайваню. У заяві наголошується, що ці дії "серйозно підривають принцип одного Китаю і загрожують суверенітету і територіальній цілісності КНР". Про це 19 вересня повідомило видання Global Times.

До списку санкцій увійшли компанії Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, Limited Partnership, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal і Exovera. Китайський уряд заморожує всі активи цих компаній на території Китаю, а також забороняє їм будь-які комерційні та коопераційні зв'язки з китайськими організаціями та громадянами.

Ці заходи стали відповіддю на рішення Держдепартаменту США схвалити постачання Тайваню запасних частин для військової техніки на суму близько 228 млн доларів. Попри нещодавні спроби відновлення військових контактів між США і КНР, інцидент підкреслює напруженість, що зберігається між двома країнами з питання Тайваню.

Санкції набули чинності 18 вересня, і на думку експертів, вони стануть значущим сигналом для Вашингтона, що Пекін не залишить без відповіді втручання у свої внутрішні справи.

Думки експертів

Аналітики зазначають, що санкції Китаю спрямовані на демонстрацію готовності Пекіна захищати свої ключові інтереси, включно з територіальною цілісністю. На думку військового експерта Чжан Цзюньше, поточні контрзаходи стосуються здебільшого компаній, що надають послуги з ремонту та постачання запчастин для озброєння, що робить санкції більш точковими й цілеспрямованими.

Фахівці зазначають, що Китай уже три місяці поспіль запроваджує такі заходи проти американських військових підрядників. Військовий аналітик Сун Чжунпін вважає, що такі санкції можуть стати "новою нормою" з огляду на зростаюче втручання США в тайванське питання. За його словами, Пекін прагне дати зрозуміти, що участь у таких діях призведе до виключення американських компаній з китайського ринку.

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Нагадаємо, у березні США заявили про запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь у секретній мережі постачань чипів для Huawei. Таким чином американці посилюють тиск з метою подальшого посилення обмежень доступу Китаю до напівпровідникових технологій.