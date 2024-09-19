Китай наложил санкции на американские компании из-за поставок оружия на Тайвань

Под ограничения попали девять американских компаний, предоставляющих услуги по ремонту и поставке запчастей для вооружения. В результате все их активы на территории Китая были заморожены, а любые коммерческие связи с китайскими организациями запрещены.

Related video

Министерство иностранных дел Китая объявило о введении санкций против девяти американских компаний, обвиняя их в продаже оружия Тайваню. В заявлении подчеркивается, что эти действия "серьезно подрывают принцип одного Китая и угрожают суверенитету и территориальной целостности КНР". Об этом 19 сентября сообщило издание Global Times.

В санкционный список вошли компании Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, Limited Partnership, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal и Exovera. Китайское правительство замораживает все активы этих компаний на территории Китая, а также запрещает им любые коммерческие и кооперационные связи с китайскими организациями и гражданами.

Эти меры стали ответом на решение Госдепартамента США одобрить поставку Тайваню запасных частей для военной техники на сумму около 228 млн долларов. Несмотря на недавние попытки возобновления военных контактов между США и КНР, инцидент подчеркивает сохраняющееся напряжение между двумя странами по вопросу Тайваня.

Санкции вступили в силу 18 сентября, и по мнению экспертов, они станут значимым сигналом для Вашингтона, что Пекин не оставит без ответа вмешательство в свои внутренние дела.

Мнения экспертов

Аналитики отмечают, что санкции Китая направлены на демонстрацию готовности Пекина защищать свои ключевые интересы, включая территориальную целостность. По мнению военного эксперта Чжан Цзюньшэ, текущие контрмеры касаются в основном компаний, предоставляющих услуги по ремонту и поставке запчастей для вооружения, что делает санкции более точечными и целенаправленными.

Специалисты отмечают, что Китай уже три месяца подряд вводит подобные меры против американских военных подрядчиков. Военный аналитик Сун Чжунпин считает, что подобные санкции могут стать "новой нормой", учитывая возрастающее вмешательство США в тайваньский вопрос. По его словам, Пекин стремится дать понять, что участие в таких действиях приведет к исключению американских компаний с китайского рынка.

Важно

Россия останется без электроники: Китай блокирует платежи за поставку компонентов

Напомним, в марте США заявили о введении санкций против компаний, участвующих в секретной сети поставок чипов для Huawei. Таким образом американцы усиливают давление с целью дальнейшего ужесточения ограничений доступа Китая к полупроводниковым технологиям.