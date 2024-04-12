Россия останется без электроники: Китай блокирует платежи за поставку компонентов

Российские компании не могут купить компоненты для серверов, ноутбуков, систем хранения данных. Производство этого оборудования может замедлиться.

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Некоторые банки Китая препятствуют покупкам россиян комплектующих и наборов для сборки электроники — чипов, корпусов, экранов, — сообщает издание "Коммерсантъ".

Источники сообщили СМИ, что проблемы с проведением оплаты возникают с декабря 2023 года и до текущего момента. По словам спикеров, знакомых с ситуацией, в прошлом году сложно было купить готовые решения, а вот уже в 2024 китайцы не проводят оплату по счетам за комплектующие для разного оборудования, начиная с серверов и заканчивая лэптопами.

Проблему усугубляет еще и то обстоятельство, что купить необходимые компоненты россияне могут только в Китае. Поскольку альтернативы нет, компании страны-агрессора вынуждены терпеть такое поведение китайских партнеров. Источники также подчеркнули, что из-за невозможности купить те или иные детали, производство электроники может застопориться.

Изданию не удалось узнать о причинах блокировок со стороны китайских банков. Однако известно, что закупить комплектующие не могут даже российские заказчики, заключившие с китайцами долгосрочные договора как на поставку, так и на производство компонентов для сборки электроники. В АО "Суверенная мобильная инициатива Холдинг" рассказали, что разработчики из РФ не могут собрать устройства, так как недополучили дисплеи, процессоры, корпуса и прочие детали, входящие в так называемые кит-наборы.

Интересная деталь: по словам Виталия Манкевича, главы Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, россияне не могут купить не только кит-наборы для сборки гаджетов, но и многие другие китайские товары и услуги. При этом Китай не вводил никаких санкций против РФ, но, тем не менее банки КНР стараются как можно меньше контактировать с подсанкционными компаниями из России, опасаясь вторичных санкций от США.

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СМИ напоминает, что не так давно несколько китайских фирм попали под санкции, та как нарушили запрета на экспорт в РФ товаров двойного назначения.

Ранее мы писали о том, что Китай сможет делать сложные 5-нм чипы благодаря "допотопной" технологии. Китай пытается снизить зависимость от литографического оборудования голландской компании ASML. Если это удастся, санкции США и Нидерландов утратят смысл.