Росія залишиться без електроніки: Китай блокує платежі за постачання компонентів

Російські компанії не можуть купити компоненти для серверів, ноутбуків, систем зберігання даних. Виробництво цього обладнання може сповільнитися.

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Деякі банки Китаю перешкоджають покупкам росіян комплектуючих і наборів для складання електроніки — чипів, корпусів, екранів, — повідомляє видання "Коммерсантъ".

Джерела повідомили ЗМІ, що проблеми з проведенням оплати виникають з грудня 2023 року і до поточного моменту. За словами спікерів, знайомих із ситуацією, торік складно було купити готові рішення, а ось уже в 2024 китайці не проводять оплату за рахунками за комплектуючі для різного обладнання, починаючи з серверів і закінчуючи лептопами.

Проблему посилює ще й та обставина, що купити необхідні компоненти росіяни можуть тільки в Китаї. Оскільки альтернативи немає, компанії країни-агресора змушені терпіти таку поведінку китайських партнерів. Джерела також підкреслили, що через неможливість купити ті чи інші деталі, виробництво електроніки може застопоритися.

Виданню не вдалося дізнатися про причини блокувань з боку китайських банків. Однак відомо, що закупити комплектуючі не можуть навіть російські замовники, які уклали з китайцями довгострокові договори як на постачання, так і на виробництво компонентів для складання електроніки. В АТ "Суверенна мобільна ініціатива Холдинг" розповіли, що розробники з РФ не можуть зібрати пристрої, оскільки недоотримали дисплеї, процесори, корпуси та інші деталі, які входять у так звані кіт-набори.

Цікава деталь: за словами Віталія Манкевича, голови Російсько-Азіатського союзу промисловців і підприємців, росіяни не можуть купити не тільки кіт-набори для складання гаджетів, а й багато інших китайських товарів і послуг. При цьому Китай не запроваджував жодних санкцій проти РФ, але, тим не менш банки КНР намагаються якомога менше контактувати з підсанкційними компаніями з Росії, побоюючись вторинних санкцій від США.

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ЗМІ нагадує, що не так давно кілька китайських фірм потрапили під санкції, оскільки порушили заборону на експорт у РФ товарів подвійного призначення.

Раніше ми писали про те, що Китай зможе робити складні 5-нм чипи завдяки "допотопній" технології. Китай намагається знизити залежність від літографічного обладнання голландської компанії ASML. Якщо це вдасться, санкції США і Нідерландів втратять сенс.