"Гроші не пахнуть": Європа не хоче забороняти Росії обходити санкції, — Подоляк (відео)

За словами радника глави Офісу президента, у Заходу є всі інструменти для того, щоб обмеження справді були ефективними, однак співпраця з Кремлем на третій рік повномасштабної війни триває.

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Європа може зробити все для того, щоб закрити лазівки і Росія не змогла більше обходити міжнародні санкції. Водночас, з огляду на все, вона не хоче цього робити. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, багато західних компаній продовжують працювати в Росії і платять там податки до державного бюджету. Звідти гроші вже йдуть на фінансування війни проти України. За два роки можна було б усе зробити для того, щоб заборонити Кремлю обходити санкції, але Європа "не хоче".

"Тому що гроші не пахнуть. Дуже багато людей, які мають громадянство європейських країн, заробляють гроші на оборонних транзитах, експорті, імпорті товарів у Росію і з Росії через Білорусь. Ми бачимо останні скандали з ввезенням російського зерна і мінеральних добрив на територію європейських країн через Білорусь. При цьому російське зерно надходить до ЄС через Білорусь у набагато більшій кількості, ніж українське зерно", — заявив Михайло Подоляк.

Він додав, що Європейський союз наразі обговорює варіант 50-відсоткового мита, проте не повну заборону ввезення російського зерна та вантажу. Відповідно, війна дає змогу їм або продавати товари дорожче, або ж купувати дешевше. Товари в Росію зараз постачаються у 2-3 рази дорожче, ніж це було ще до повномасштабного вторгнення. Водночас заборонити європейцям співпрацювати з Росією дуже складно, адже обидві сторони все одно намагатимуться шукати обхідні шляхи.

"Усі санкції впираються в одну просту річ. Той, хто хоче обійти санкції, завжди може сказати: ви нам забороняєте щось продавати в Росії, а там офіційно працюють тисячі компаній з європейською юрисдикцією. Вони продають все що завгодно: продукти харчування, шкіряні вироби та інші види товарів. Так, хтось іде з російського ринку, а багато компаній залишаються", — продовжив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що Китай і Франція тиснуть на Україну, щоб вона відмовилася від "списку спонсорів війни". За словами журналістів, Києву, можливо, доведеться пом'якшити свою позицію, оскільки стає важче забезпечувати собі рівень підтримки з боку інших країн.

7 березня повідомлялося, що шпигуни РФ у Європі в обхід санкцій налагоджують поставки для "Ланцетів". Росіянин Сергій Ступар працює у Словаччині, де домовляється про постачання товарів до РФ в обхід санкцій, зокрема про надання інструментів, які закуповує ZALA AERO (виробників БПЛА "Ланцет").