Китай і Франція тиснуть на Україну, щоб вона відмовилася від "списку спонсорів війни", — ЗМІ

За словами журналістів, Україні, можливо, доведеться пом'якшити свою позицію, оскільки їй стає важче забезпечувати собі рівень підтримки з боку інших країн.

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Україна може відмовитися від списку фізичних осіб і компаній, які були визнані "спонсорами війни". На Київ тиснуть Франція і Китай. Про це пише Reuters.

За словами журналістів, Україна також може ліквідувати сайт, де міститься інформація про "спонсорів війни", які ведуть бізнес із Росією.

Зазначається, що цей чорний список не має юридичної сили, однак він є важливою частиною кампанії Києва з викриття тих, хто допомагає Кремлю (наприклад, сплатою податків) в агресії проти України.

Видання пише, що Україні, можливо, доведеться пом'якшити свою позицію, оскільки їй стає важче забезпечувати собі рівень підтримки з боку інших країн.

У матеріалі йдеться, що Китай, який є великим споживачем українського зерна, ще в лютому вимагав від України виключити зі списку "спонсорів війни" 14 китайських компаній. Незадоволена і Франція, яка хоче, щоб Київ виключив зі списку ритейлерів Auchan і Leroy Merlin.

Ба більше, за словами журналістів, на Україну також тиснуть Австрія та Угорщина. Тому чорний список може бути ліквідовано вже протягом кількох днів.

Раніше повідомлялося, що Рада МВФ схвалила транш для України на суму 880 мільйонів доларів. За словами глави української місії в МВФ Гевіна Грея, фонд, як і раніше, очікує, що війна в Україні завершиться до кінця 2024 року.

Також нагадаємо, що МВФ попередив про серйозні проблеми для економіки України. Як пояснила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, відновлення економічних показників і далі залежатиме від ситуації на фронті.