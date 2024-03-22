Рада МВФ схвалила транш для України на суму 880 мільйонів доларів

За словами глави української місії у МВФ Гевіна Грея, фонд, як і раніше, очікує, що війна в Україні завершиться до кінця 2024 року.

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У четвер, 21 березня, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у четвер схвалила третій перегляд кредитної програми України на суму 15,6 мільярда доларів, що дає змогу виділити 880 мільйонів доларів на підтримку бюджету. Про це йдеться на офіційній сторінці фонду.

Повідомляється, що Київ виконав усі чотири вимоги, передбачені до третього перегляду. Ідеться про ухвалення національної стратегії доходів, розроблення дорожньої карти управління держінвестиціями, напрацювання заходів щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року та ухвалення законів, спрямованих на посилення інституційної автономності та ефективності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Кожен зі структурних маяків є стабілізуючим фактором, що дозволяє підтримувати стійкість фінансової системи України всупереч війні", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Як зазначає Reuters, глава української місії в МВФ Гевін Грей сказав журналістам, що загальні показники Києва за програмою розширеного фінансування з МВФ залишалися високими протягом першого року її реалізації.

Він зазначив, що Україна виконала всі кількісні критерії ефективності, окрім пункту про податкові надходження, проте йдеться про "дуже незначну суму".

Грей також підкреслив, що фонд, як і раніше, очікує, що війна в Україні завершиться до кінця 2024 року.

У виданні зазначили, що хоча у 2023 році економіка України виявилася більш стійкою, ніж очікувалося, у 2024 році очікується, що темпи зростання знизяться до 3-4% через невизначеність, спричинену війною.

Нагадаємо, 12 січня директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак заявила, що у 2024 році дефіцит державного бюджету України все ще буде досить масштабним.

Зі свого боку директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва 13 лютого зазначила, що стан російської економіки поступово погіршується, хоча підлеглі президента РФ Володимира Путіна намагаються переконати міжнародну спільноту і народ у зворотному.