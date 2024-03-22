Совет МВФ одобрил транш для Украины на сумму 880 миллионов долларов

По словам главы украинской миссии в МВФ Гэвина Грея, фонд по-прежнему ожидает, что война в Украине завершится к концу 2024 года.

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В четверг, 21 марта, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в четверг одобрил третий пересмотр кредитной программы Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, что позволяет выделить 880 миллионов долларов на поддержку бюджета. Об этом говорится на официальной странице фонда.

Сообщается, что Киев выполнил все четыре требования, предусмотренных к третьему пересмотру. Речь идет о принятии национальной стратегии доходов, разработке дорожной карты управления госинвестициями, наработке мероприятия по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года и принятии законов, направленных на усиление институциональной автономности и эффективности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Каждый из структурных маяков является стабилизирующим фактором, позволяющим поддерживать устойчивость финансовой системы Украины вопреки войне", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Как отмечает Reuters, глава украинской миссии в МВФ Гэвин Грей сказал журналистам, что общие показатели Киева по программе расширенного финансирования с МВФ оставались высокими в течение первого года ее реализации.

Он отметил Украина выполнила все количественные критерии эффективности, кроме пункта о налоговых поступлениях, однако речь идет об "очень незначительной сумме".

Грей также подчеркнул, что фонд по-прежнему ожидает, что война в Украине завершится к концу 2024 года.

В издании отметили, что хотя в 2023 году экономика Украины оказалась более устойчивой, чем ожидалось, в 2024 году ожидается, что темпы роста снизятся до 3-4% из-за неопределенности, вызванной войной.

Напомним, 12 января директор МВФ по коммуникациям Джули Козак заявила, что в 2024 году дефицит государственного бюджета Украины все еще будет довольно масштабным.

В свою очередь директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 13 февраля отметила, что состояние российской экономики постепенно ухудшается, хотя подчиненные президента РФ Владимира Путина пытаются убедить международное сообщество и народ в обратном.