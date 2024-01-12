Без доноров не обойтись: в МВФ сказали, сколько денег потребуется Украине в 2024 году

Потребность Киева в международной помощи составил более 40 млрд долларов. В МВФ считают, что союзники и доноры должны обеспечить выполнение своих финансовых обязательств.

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В 2024 году дефицит государственного бюджета Украины все еще будет довольно масштабным. Об этом сказала на брифинге 12 января директор Международного валютного фонда (МВФ) по коммуникациям Джули Козак.

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Она отметила, что в текущем году потребность Украины в финансовой помощи составит более 40 миллиардов долларов.

"По нашим оценкам, стране потребуется финансирование в размере около 42 млрд долларов, включая официальную донорскую поддержку в размере около 32 млрд долларов", — сказала она.

Партнеры украинского правительства и доноры, как отметила Козак, должны обеспечить выполнение своих финансовых обязательств и предоставить Украине деньги, которые необходимы для поддержки макроэкономической стабильности в стране.

Джули Козак добавила, что в декабре МВФ завершил второй обзор программы Механизма расширенного финансирования, что позволило выплатить государству около 900 миллиона долларов и довести общий объем выплат Украине по программе до 4,5 миллиарда долларов.

"Власти добились очень значительного прогресса в выполнении своих обязательств по EFF в сложных условиях. В рамках программы были достигнуты все цели, а также достигнут очень хороший прогресс на структурном фронте", — добавила она.

Деньги от партнеров: сколько и от кого получит Украина в 2024 году

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Фокусу 29 декабря рассказал, что в 2024 году сумма поступлений от МВФ составит более пяти миллиардов долларов. Также Украина может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. Кроме того, украинское правительство продолжает двусторонние отношения и двусторонние кредитные программы с рядом иностранных государств, среди которых Япония, Канада и Норвегия.

Как отметил Гетманцев, в 2024 году Украина в целом должна получить от партнеров 37,3 миллиарда долларов.

"Если суммировать, то источников финансирования абсолютно достаточно, они являются если не юридически подтвержденными, то подтвержденными политически", — объяснил он.

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Напомним, в Национальном банке 12 января объяснили, почему темпы инфляции снизились в 2023 году и что будет происходить в 2024. Также Фокус рассказывал, удастся ли Украине справиться без денег США и Евросоюза.