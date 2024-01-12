Спрятали инфляцию: в НБУ объяснили, как украинская экономика восстанавливась в 2023 году

По данным Национального банка, рост потребительских цен в Украине по итогам 2023 года замедлился до 5,1%.

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Инфляция в 2023 году снижалась благодаря мерам Национального банка Украины (НБУ), которые были нацелены на поддержку курсовой устойчивости. Об этом сообщает пресс-служба государственного регулятора.

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Так, по данным НБУ, потребительские цены в Украине в течение прошлого года замедлили свой рост до 5,1%, при том, что в 2022 году, в разгар полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, инфляция составила 26,6%.

"Стремительное снижение инфляции в 2023 году обеспечили меры НБУ по поддержке курсовой устойчивости, способствовавшие улучшению ожиданий, мораторий на повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, достаточное предложение продуктов питания, а также снижение мировых цен на энергоносители", — отметили в Нацбанке.

В 2024 году, как ожидают в Национальном банке, инфляция в Украине должна сохраниться на умеренном уровне. Так, комплекс мер регулятора для поддержки устойчивости валютного рынка позволил снизить фундаментальное инфляционное давление. Поэтом рост цен на широкий спектр товаров с импортной составляющей будет ограничен.

Кроме того, фиксация тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги сдерживала рост административных цен.

Также в НБУ отмечают, что благодаря хорошим урожаям и возросшему предложению продуктов питания, существенно снизилась продовольственная инфляция. Эти факторы перевесили эффекты роста ценового давления со стороны производственных затрат бизнеса из-за подорожания электроэнергии и повышения зарплат.

"Ожидается сохранение умеренной инфляции и в 2024 году. Для этого НБУ и дальше будет проводить политику, направленную на поддержание устойчивости валютного рынка. Однако риски усиления инфляционного давления в 2024 году сохраняются, прежде всего из-за влияния войны", — подчеркнули в Национальном банке Украины.

Что подорожает в Украине в январе

Несмотря на то, что инфляция несколько сбавила обороты, официальный и наличный курсы в Украине изменились. Поэтому эксперты считают, что девальвация гривны спровоцирует подорожание компьютерной и бытовой техники. Также ценовые изменения затронут и топливо.

"Непосредственно в январе, скорее всего, инфляция ускорится до 6,2% в годовом выражении", — отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

По его словам, 2024 год может обойтись и без ценовых потрясений. Но важно, чтобы для этого были определенные условия. Прежде всего, речь идет о финансовой помощи Запада.

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"Для Украины критически важно в этом году получить запланированную международную финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета. Пока наблюдается приятная тенденция укрепления отечественной экономики после шокового периода 2022 года и начала 2023 года", — рассказал эксперт.

Напомним, недавно Фокус писал о главных экономических прогнозах на 2024 год. А экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран рассказал, какие вызовы ожидают Украину в новом году.