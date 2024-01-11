Падение гривны влияет: эксперты предоставили прогноз по росту цен в Украине

В Украине в прошлом году замедлились темпы роста цен. Но на 2024 год эксперты прогнозируют ускорение ценовой динамики. В частности из-за падения курса гривны, которое началось в конце декабря.

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Инфляция в Украине на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем 2023 года составила 0,7%, а за год в целом — 5,1% (в 2022-м было 26,6%). Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Относительно ситуации на валютном рынке, то по состоянию на 11 января Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 38,18 грн, что на 3 копейки меньше курса предыдущего дня. В обменниках доллар стоит 38,30-39,10 грн.

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Учитывая то, что официальный и наличный курсы в Украине изменились, эксперты отметили, что девальвация гривны приведет к более высоким ценам на компьютерную и бытовую технику, а также достаточно быстро отразится на повышении цен на топливо.

"Непосредственно в январе, скорее всего, инфляция ускорится до 6,2% в годовом выражении", — считает директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

По его словам, ценового всплеска 2024 года может и не произойти. Однако важно, чтобы для этого были определенные условия. Прежде всего, речь идет о финансовой помощи Запада.

"Для Украины критически важно в этом году получить запланированную международную финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета. Пока наблюдается приятная тенденция укрепления отечественной экономики после шокового периода 2022 года и начала 2023 года", — отметил эксперт.

Чурин добавил, что уже удалось преодолеть часть логистических проблем с которыми сталкивались производители продуктов питания и других товаров конечного потребления. Именно поэтому, резких скачков цен на потребительские товары пока можно избежать.

Отдельным заметным сдерживающим фактором для цен на продукты питания в Украине является увеличение конкуренции со стороны польской продукции. На полках многих магазинов все чаще появляются польские товары по весьма привлекательным ценам. Официальная статистика от Нацбанка уже указывает, что импорт продовольственных товаров в 2023 году увеличился на 15%.

В то же время экономист ЦЭС Максим Самойлюк считает, что рост курса доллара, безусловно, повлияет на инфляцию, поскольку будут расти цены на импортные товары. НБУ заявляет, что со своей стороны планирует достаточно активно выходить с валютными интервенциями на рынок, чтобы удерживать гривну от значительных колебаний в ту или иную сторону.

"Итак, можем ожидать, что в январе инфляция, вероятно, ускорится, но влияние именно курса пока будет умеренным", — говорит эксперт.

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Прогноз на 2024 год: как будут расти цены

В 2024 году эксперты прогнозируют менее благоприятную для аграрной промышленности погоду, поэтому, урожаи будут меньше на фоне рекордных показателей 2023 года. Соответственно, большим будет давление на инфляцию со стороны продуктов питания.

Также, по словам опрошенных Фокусом экспертов, правительство запланировало на 2024 год индексацию пенсий. Это тоже ускорит инфляцию из-за большего предложения денег.

Важным фактором будет и стабильность поступлений иностранной финансовой помощи, от которой будет зависеть и курс, и сможем ли Минфин в дальнейшем избежать эмиссионного финансирования государственного бюджета, отдельным фактором влияния на цены будут психологические ожидания граждан и бизнеса.

Пока что в своих прогнозах эксперты говорят об инфляции на уровне 9-10% по итогам 2024 года. "Инфляция в дальнейшем будет оставаться в диапазоне 6-7%, по крайней мере до лета. В дальнейшем она может ускориться из-за нормализации урожая и умеренной девальвации гривны, которой, по нашему мнению, не избежать в следующем году. Поэтому мы прогнозируем, что инфляция составит 10,1% в конце 2024 года, и при этом инфляционные ожидания будут оставаться заякоренными, а риски дальнейшего ее ускорения незначительными", — отметил ранее Фокусу глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Ранее Фокус писал, что экономисты отметили необходимость разработки плана "Б" на случай существенной задержки финансовой помощи от зарубежных партнеров.