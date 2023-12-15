Заморозка помощи Запада как угроза: каковы основные вызовы для Украины в 2024

Удвоение ВВП Украины в ближайшие 10 лет — это вопрос выживания страны. Эксперты рассказали, в каких неотложных изменениях нуждается экономика в 2024 году, чтобы ситуация в Украине как минимум не ухудшилась.

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Рост экономики более чем на 5% по итогам текущего года мы получим, в частности, благодаря налаживанию экспорта через южные порты, отсутствия блэкаутов и поддержке международных доноров. Однако страна нуждается и в других фискальных стимулах, а также в переходе к военной экономике. Такое мнение высказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай сегодня во время дискуссии "Украинская экономика: итоги 2023, прогнозы 2024-2025". В рамках мероприятия, организованного Центром экономического восстановления, экономисты поделились мыслями о том, какие ключевые вызовы встанут перед экономикой в следующем году и как Украина их может использовать, чтобы обеспечить рост ВВП.

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Самый первый вызов для экономики — переход к экономике военного времени, чего по сути не произошло. "Можно было бы поставить на военные рельсы индустриальную экономику. Но у нас нет такой экономики. Если мы возьмем разработчика ПО и поставим за станок, он будет значительно меньше давать экономике или производству снарядов, например. Поэтому стратегия заключается в том, чтобы выстроить рыночное взаимодействие с украинскими производителями. То есть они должны быть уверены, что государство — надежный партнер", — отметил Гайдай. Экономист добавил, что расходы на оборону "меньше всего стимулируют экономику, кроме тех расходов, которые вливаются в производство".

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Экономисты также отметили необходимость разработки плана "Б" на случай существенной задержки финансовой помощи от зарубежных партнеров. "Нам однозначно нужно быть готовыми к тому, что будет недостаточно внешней поддержки. Если не будет поступления $3 — 5 млрд — это некритично. Если $10 — 15 млрд, нужно понимать, что с этим делать. Есть набор инструментов — хороших нет, они все так или иначе вредны для экономики, но одни более вредны, другие менее. Нужно четкое видение, какой инструмент может сколько дать, чтобы минимизировать этот вред", — сказал старший экономист ЦЭС.

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Вместе с тем, эксперты уверены, что уже сейчас стоит подумать, как отдавать долги. "Мы не имеем положительного эффекта по списанию наших долгов, — убежден Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. — Страны, которые проходили военные конфликты, почти все имели очень хорошие шансы по списанию долгов. Мы продолжаем получать помощь, но мы должны понимать, как отдавать. Сегодня не вижу, как мы можем это отдать. Нужна такая публичная дискуссия, что мы не будем иметь в будущем возможности эти долги обслуживать. И есть два пути: повышение налоговой нагрузки, которое не имеет смысла, потому что бизнес уйдет еще больше в тень, или списание, реструктуризация — это то, что дает инвесторам возможность планировать свою деятельность".

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По мнению Юрия Гайдая, среди ключевых угроз для Украины — чрезмерный рост импорта. "37 — 40 млрд долларов, которые зашли в нашу экономику, это беспрецедентное фискальное стимулирование. То, что наша экономика сейчас в таком состоянии, что реальный оборот розничных продаж — 92% от довоенного уровня, это с поправкой на инфляцию; учитывая то, сколько людей выехали, экономические потери, — впечатляет. Это следствие фискального стимулирования. То, что государство заливает в экономику больше, чем изымает. С одной стороны, это хорошо — это нас поддерживает. С другой — мы потребляем значительно больше, чем на самом деле позволяет наша экономика. Здесь есть один минус — импорт. Масштабы импорта представляют определенную угрозу для макростабильности", — сказал он.

Увеличение импорта представляет угрозу макроэкономической стабильности Украины, считают экономисты Фото: autoua.net

Инвестирование в импорт — означает "проедать" экономический рост, говорят специалисты. Импортозамещение не решает проблему, поэтому в Украине следует наращивать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

"Нужно не только расширять возможности для масштабов логистики, сколько переосмыслить: а что мы туда везем", — отметил Андрей Длигач, основатель и глава группы компаний Advanter Group.

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Он также добавил, что экспортеры нуждаются в механизмах страхования рисков, а также в знаниях, которых не хватает для выхода на международные рынки. "Внутренний протекционизм, консолидация локального бизнеса против допуска украинских компаний — мы это видим в Германии, Польше, Испании, Италии. С другой стороны — наша неготовность. У нас нет проектных менеджеров, мы не умеем работать с инвестициями, нам нужны тысячи специалистов, которые умеют это делать, и деньги, чтобы делать сертификацию. Мы проигрываем масштабами. Мы сориентированы на маленький украинский рынок. Мы строили такие производства, которые по себестоимости из-за отсутствия эффекта масштаба, устарелости, проигрывают европейским производителям. Нам нужна не просто формальная открытость рынка. Нам нужны умения, собственный ресурс и переоснащение", — поделился он мыслями.

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Вместе с тем, продолжил Андрей Длигач, украинский бизнес ждет, что власть в 2024 году наконец проведет антикоррупционную реформу на таможне, развернет приватизацию и обеспечит открытость в закупках. По мнению Юрия Гайдая, Налоговая должна обеспечить адекватное взыскание имеющихся налогов, в частности с недвижимости — домов и земли. С другой стороны, есть необходимость более экономно относиться к расходам государственного бюджета.

"Социалка должна быть не всем, сколько можем, государство должно обеспечивать только тех, кто в крайней бедности, и ветеранов. Увеличение пенсий для всех — то, что может нам плохо аукнуться", — убежден Гайдай.

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Впрочем, без человеческого капитала любое восстановление экономики будет невозможным, говорят участники дискуссии. "Физическое наличие людей будет ключевым вызовом. Нет людей. Поэтому нужно переосмыслить систему бронирования... Рекрутинг, перейти к другим моделям. Кроме того, командировки для бизнеса должны быть разморожены в следующем году. Мы должны развивать международные связи", — резюмировал Андрей Длигач.

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Напомним, по словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, с начала полномасштабного вторжения Украину покинули почти 6 млн человек. Еще примерно 2 миллиона — трудовые мигранты, которые находились в ЕС до начала атаки на Украину. А после окончания войны еще 2-3 миллиона украинцев могут отправиться в Европу на заработки.

Также Фокус писал, что в последние месяцы международная поддержка Украины значительно сократилась. По подсчетам Института мировой экономики в Киле, с августа по октябрь партнеры пообещали передать Украине 2,11 млрд евро. Это почти в десять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.