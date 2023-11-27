Украину отстроят трудовые мигранты: 11 млн украинцев могут остаться в ЕС, — эксперт (видео)

Западные партнеры обязательно помогут с восстановлением территорий и инвестициями в экономику, но это ставит большие вопросы перед украинской властью, говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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Основная проблема с возвращением украинцев на Родину заключается в том, что, например, людям из восточных регионов просто некуда возвращаться. Жилье уничтожено, рабочих мест просто нет. Об этом Фокусу рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Украинцы могут вернуться только в те места, которые не разрушены войной, например, Одесса, Киев, Днепр, Харьков или Львов. Но будет ли там для них достаточное количество рабочих мест и доступная оплата за съемное жилье? Потому что в отличие от фактора выезда, когда люди спасались от войны, фактор возвращения является чисто экономическим, отмечает эксперт.

"Я бы не рассчитывал на стремительное возвращение украинцев сразу после войны, — говорит Василий Воскобойник, — ведь такие же вопросы аренды и трудоустройства стоят перед украинцами и за рубежом. Однако, например, в Германии государство помогает с жильем, а минимальная зарплата составляет $1800, а в Украине $450".

Именно поэтому, по словам эксперта, количество украинцев за рубежом не уменьшается, а если возобновятся активные боевые действия и наступление российских оккупантов, то это количество будет только увеличиваться.

Конечно, после победы Украины западные партнеры обязательно помогут восстановлению территорий и инвестициями в экономику, но это ставит большие вопросы перед украинской властью:

как заинтересовать украинцы в возвращении;

каким образом сократить объемы трудовой миграции после открытия границ;

привлечение трудовых мигрантов.

По словам господина Воскобойника, количество украинских мигрантов на территории Европы может даже увеличиться до 11 миллионов человек, потому что мужчины поедут на заработки или к своим семьям, которые уже успели закрепиться в ЕС.

"С начала полномасштабного вторжения Украину покинули почти 6 млн человек. Еще примерно 2 миллиона составляют трудовые мигранты, которые находились в ЕС до начала атаки на Украину, — отмечает эксперт. — После окончания войны еще 2-3 миллиона украинцев могут отправиться в Европу на заработки".

Таким образом встанет серьезный вопрос, кто именно будет отстраивать Украину в прямом смысле этого слова. Ведь в области строительства не хватало рабочих рук еще до российского вторжения, говорит Василий Воскобойник. Поэтому правительство нуждается в эффективной программе по привлечению трудовых мигрантов из других стран.

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