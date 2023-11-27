Уровень зарплат и востребованные профессии: эксперт рассказал о рынке труда в 2023 году (видео)

Украине нужно $40 млрд в следующем году, чтобы сохранился уровень зарплат и пенсий, рассказал Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

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Может ли вырасти уровень зарплат в следующем году целиком зависит от финансовой помощи союзников, а одними из самых популярных профессий сейчас являются швеи и бухгалтеры. Об этом Фокусу рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По его словам, как и до войны предпринимателям нужны те рабочие, которые могут принести компании деньги. Востребованными являются продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, то есть те люди, которые помогают сбыть товар или услуги. Поскольку у нас идет война и есть огромная потребность в военной форме, то востребованными сейчас являются швеи, водители и бухгалтеры.

То есть люди, которые обеспечивают всю цепочку от производства, логистики и расчетов. Поскольку бухгалтеры и швеи, как правило, считаются "женскими профессиями", из-за оттока украинок в Европу у нас сложился дефицит представителей для подобных вакансий.

"Что касается отрасли образования, то в Украине, с одной стороны всегда не хватало работников образовательной сферы из-за скромного уровня заработных плат, — говорит специалист, — Но из-за войны многие дети и подростки уехали за границу, многие школы разрушены, поэтому, к сожалению, ситуация уравнялась и большого спроса на учителей нет".

Конечно, украинская молодежь старается выбирать перспективные профессии будущего, например, компьютерную отрасль. И спрос на такие профессии действительно немалый. Но, по словам эксперта, надо учитывать, что для освоения таких специальностей нужно много лет серьезного обучения.

"Надо понимать, что для таких профессий надо иметь соответствующие навыки, — замечает Василий Воскобойник, — Далеко не все, кто начнет обучение, смогут в итоге стать востребованными ІТ-специалистами".

Также, по словам эксперта, заранее молодежь выбирает и юридическую отрасль и филологию. Но будет ли такое большое количество юристов востребовано, то у Василия Воскобойника есть сомнения, ведь неизвестно, когда закончится война и как быстро после нее произойдет экономический рост. Также большой вопрос, быстро ли восстановится население Украины, чтобы были массово востребованы преподаватели.

Что касается заработных плат, то их абсолютная цифра в среднем выросла на 25%, говорит Василий Воскобойник. Средний размер заработной платы в 2022 году составлял 14 000 грн. Конечно, эта цифра совпадает с уровнем 2021 года, но в начале войны средний уровень зарплат упал до 11 000 грн, то есть на конец прошлого года средний уровень оплаты труда восстановился, а в 2023 году даже увеличился до 18 000 грн.

Однако, надо учитывать и инфляцию, отмечает эксперт. В прошлом году она составляла 28%, то реальный рост заработной платы составлял 1,5%, хотя это и позволяет перекрывать инфляционные потери.

"Если в этом году у нас инфляция составляет 10-12%, то можем сказать, что реальная заработная плата не выросла, — заявляет Василий Воскобойник, — Мы видим больше денег в своем кошельке, но это не значит, что можем купить на них больше товаров или услуг".

Прогнозы на следующий год делать трудно, ведь мы зависим от западной помощи, потому что все деньги, которые государство собирает из налогов и сборов, идут на армию. Все остальное в общественной сфере (зарплаты и пенсии, например) обеспечивается именно западной финансовой помощью.

"Нам на следующий год надо привлечь около $40 млрд на обеспечение пенсий и зарплат в полном объеме. Поэтому ситуация будет зависеть от объема финансовой помощи, — отмечает специалист, — Если он будет меньше, то и уровень зарплат не сможет расти".

Василий Воскобойник советует выбирать те профессии, которые будут востребованы и в Украине и за рубежом, особенно те, где человек что-то может делать руками, или те направления, которые будут всегда актуальными: строители, дизайнеры, инженерные направления и так далее.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине некоторым чиновникам собираются повысить зарплату. Журналисты узнали, кто станет получать больше.